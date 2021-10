Da Redação

Apucarana promove 1ª Caminhada Rural Estrada Bela

A prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), realiza no próximo dia 24 de outubro a 1ª Caminhada Rural Estrada Bela do Barreiro. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo link https://bit.ly/caminhadaapucarana.

A concentração para a caminhada de 9 km será na Praça da Onça, às 7h30, lembrando que o uso de máscara é obrigatório. O almoço rural no salão do barreiro é opcional aos participantes. Mais informações pelo telefone (43) 3423-2944.

O Roteiro Turístico Rural Estrada Bela do Barreiro, que está em fase de estruturação pela administração municipal, terá 12 quilômetros, onde já existem cerca de 20 empreendimentos ligados a gastronomia, como pesque-pagues e restaurantes rurais, vocação religiosa, como o Parque da Redenção, capelas, comercialização de plantas, entre outros atrativos.