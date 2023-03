Apucarana: programas de Residência em Saúde iniciam 8º ano

Da Redação

As novas turmas reúnem 31 profissionais da saúde

Entrando no 8º ano, os Programas de Residências em Saúde da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana iniciaram nesta quarta-feira (1º) novas turmas reunindo 31 profissionais. A aula inaugural, realizada no salão nobre da prefeitura, foi marcada por mensagens de boas vindas, com destaque à importância que o trabalho de cada residente vai representar na rede pública de saúde do município durante os dois anos de especialização que irão cursar.

As novas turmas são formadas por residentes de Apucarana, de outras cidades do estado como Londrina, Maringá, Cascavel, Paranavaí, Rolândia, Jesuítas, Marilândia do Sul, Arapuã. Araruna, Bom Sucesso, e ainda do estado de São Paulo.

“É uma alegria receber gente nova nos nossos programas de residência, que tem o diferencial de ser realizado dentro de uma Autarquia Municipal de Saúde com gestão plena. Vocês vão ter uma experiência de atuar na plenitude do Sistema Único de Saúde. O trabalho prático que irão realizar durante a especialização é de grande valia e sabemos valorizar isso. Peço que tratem as pessoas com sentimento de empatia e humanidade, isso também é fazer saúde”, afirma o prefeito Junior da Femac.

“Iniciamos a 8ª turma de um trabalho consolidado que já formou 128 especialistas. Sejam bem vindos e faço um importante pedido: prestem um atendimento humanizado aos nossos pacientes”, reforçou o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega.

A residência em saúde é uma especialização latu sensu que associa teoria e prática, portanto, estes profissionais se capacitam e prestam serviços em diversos pontos da rede pública de saúde da cidade (Unidades Básicas de Saúde, UPA, Hospital da Providência e Materno Infantil, em escolas, clínicas e em outros ambientes públicos).

O Programa de Atenção Básica/Saúde da Família reúne 18 residentes, sendo enfermeiros, profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas e psicólogos. No Programa de Saúde Mental são 6 residentes enfermeiros, psicólogos e assistentes Sociais. Já no Programa de Residência em Obstetrícia são 3 enfermeiros. Os Programas de Residência Médica contam com dois médicos de “Medicina de Família e Comunidade e dois de Dermatologia”.

Também participaram da solenidade da aula inaugural a coordenadora da Residência Médica em Dermatologia, Ligia Martin; coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional, Angélica Ferreira Domingues; e o coordenador da Comissão de Residência Médica, Odarlone Orente.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

