Apucarana: programa Terra Forte agrega apoio à pecuária leiteira

Contemplando mais um segmento, ao lado da fruticultura e da cafeicultura, o Programa Municipal Terra Forte colocou em prática a primeira ação de incentivo à pecuária leiteira. Juntamente com a equipe técnica da Secretaria Municipal da Agricultura e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR Paraná), o prefeito Junior da Femac, de Apucarana, fez nesta sexta-feira (23), a distribuição de mudas de pastagens que garantem produtividade ao setor.

“Foram distribuídas a produtores de leite mudas de capim elefante anão, jiggs e tifton que contêm fontes elevadas de proteína e, consequentemente, com potencial de reduzir o custo de produção para a média produtividade de leite (15 litros por animal)”, informa o agrônomo do município, André Maller.

Entre outras ações do Terra Forte Leite também estão previstas fornecimento de insumos de ajuste do solo, organização de laticínio e a compra do leite por parte da prefeitura. O IDR, por sua vez, prestará assistência técnica a todos os produtores de leite que aderirem ao programa. “Lançamos a primeira ação do Terra Forte Leite com o objetivo de melhorar a produtividade e gerar mais renda para os produtores de leite de Apucarana”, afirma o prefeito.

“Nossa perspectiva com o Terra Forte Leite é muito boa. Vamos aproveitar esse apoio da prefeitura para que possamos desenvolver um bom trabalho a um custo relativamente baixo. A garantia de compra da produção pelo município sem dúvida é um grande incentivo”, avalia o produtor leite, Rogério Gabardo.

O Terra Forte, iniciado em 2014, já atua nos segmentos da fruticultura e cafeicultura. “É um programa municipal de incentivo a agricultura familiar que presta auxílio em duas pontas: na ajuda da produção com distribuição de mudas, fosfato, calcário e assistência técnica; e na outra ponta comprando os produtos para as atividades da prefeitura, como na merenda escolar, no Programa Feira Verde e na entrega de alimentos para entidades sociais”, destaca Junior da Femac.

