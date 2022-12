Apucarana: Proerd forma 1,4 mil alunos contra as drogas e a violência

Da Redação

Os formandos são alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental, de 35 escolas municipais

A Prefeitura de Apucarana e o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária Coronel Anselmo José de Oliveira realizaram, na noite desta terça-feira (13), no ginásio de esportes Lagoão, a cerimônia de formatura dos 1.400 estudantes da Rede Municipal de Ensino que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) em 2022.

Os formandos são alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental, de 35 escolas municipais. Perante a plateia, composta pelos pais, familiares, amigos e professores, eles assumiram o compromisso de manterem-se longe das drogas e da prática da violência, além de compartilharem os conhecimentos adquiridos durante o curso com outras crianças e jovens.

“O Proerd é um programa maravilhoso, idealizado pela Polícia Militar, por meio do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, que contribui para a formação de cidadãos íntegros, capazes de tomar as melhores decisões para as próprias vidas e para o bem da comunidade. As pesquisas comprovam que mais de 90% das crianças que fazem esse curso não se envolvem com atos ilícitos na juventude,” afirmou o prefeito Junior da Femac.

“Por meio do programa, os estudantes aprenderam conteúdos essenciais que vão levar para toda a vida, como os malefícios causados pelas drogas lícitas e ilícitas e a importância do respeito ao próximo, da obediência aos pais e professores e do cumprimento das leis,” acrescentou a secretária de educação, professora Marli Fernandes.

O Cabo Fábio do Nascimento Azevedo foi o instrutor do Proerd neste ano na rede municipal de educação de Apucarana. Durante a formatura, ele foi bastante aplaudido pelo público e recebeu o carinho dos formandos.

O Proerd vem sendo desenvolvido nas redes pública e privada de educação do Paraná desde 2000. “Nestes 22 anos, o programa já contribuiu para a formação de aproximadamente 1,8 milhão de crianças e adolescentes. Somente em 2022, 54 mil estudantes paranaenses participaram do curso,” detalhou o Subcomandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e Coordenador Estadual do Proerd, Major Ricardo da Costa.

O vice-prefeito Paulo Vital agradeceu a Polícia Militar pela longa parceria mantida com a Autarquia Municipal de Educação de Apucarana. “Muito obrigado ao Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária por desenvolver este brilhante projeto. A educação é a melhor ferramenta que temos para prevenir o uso das drogas e a prática da violência na sociedade,” disse.

Prestigiaram ainda a formatura do Proerd na noite desta terça (13), o Comandante da 4ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, Tenente Renan Rodrigues do Prado; a Subcomandante da 4ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, Tenente Yullie Garib Prandel; representando o 10º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Kelvin Rougier Wobeto Ferreira; o Comandante do 2º Pelotão de Patrulha Escolar Comunitária, Subtenente Rogério da Costa de Souza; o Comandante da Guarda Civil Municipal de Apucarana, Reinaldo Donizete de Andrade; os vereadores Mauro Bertoni, Toninho Garcia, Tiago Cordeiro de Lima e Jossuela Pirelli; os secretários municipais Gerson Canuto e Ivanildo da Silva, entre outras autoridades.

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

