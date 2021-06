Apucarana presta apoio a população vulnerável ao frio; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Guarda Civil Municipal (GCM), iniciou na terça-feira (29), um trabalho de apoio e orientação a população que vive em situação de rua em Apucarana. Cobertores foram entregues aos andarilhos.

O comandante da GCM, Alessandro Carleti, informou que a partir desta quarta-feira (30), os andarilhos poderão ser abrigados no Centro da Juventude.

Na manhã desta quarta-feira (30), a GCM realizou uma procura pelos moradores de rua, para já repassar as orientações.

O município conta com o apoio da comunidade, que deve ligar no 153 da GCM, ou no 99654-7279, telefone da assistência social, para informou se alguém está passando frio.

Raquel é catadora, mesmo com o frio na manhã desta quarta saiu para com o filho, ainda pequeno, para recolher recicláveis. Ela paga o aluguel da casa com o que ganha pelas rua e nem o frio desanimou a trabalhadora.

Ela disse que para espantar as baixas temperaturas, contou com a doação de moradores da cidade. "Eu tenho sempre recebido ajuda e gosto de ajudar o próximo ".

