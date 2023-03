Apucarana presenteia gestantes com 'kit maternidade'

Da Redação

Duzentas e trinta mulheres atendidas pela Casa da Gestante da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (AMS) receberam nesta quarta-feira (29), em evento no Cine Teatro Fênix, um conjunto de itens necessários para o momento de saída do hospital. Chamado de “kit maternidade”, além de uma bolsa, o “mimo” é composto por cueiro, edredom, macacão e dois body de inverno.

A entrega coletiva, que foi a primeira do ano, faz parte de um programa municipal de valorização e cuidado da mulher que tem à frente a Prefeitura de Apucarana, através das secretarias da Saúde e Assistência Social, com apoio do Hospital da Providência Materno Infantil, por meio do Projeto Elos de Vida. “Na Casa da Gestante temos tudo que precisamos para uma gestação segura. Somos acolhidas com carinho e amor. Só tenho agradecimentos e este enxoval é um presente que ajuda muito”, disse Eliana Sena.

Grávida do primeiro filho, Ingrid Alves dos Santos, de 17 anos, diz que a ideia de presentear as futuras mamães com um “kit maternidade” resume o que é todo o atendimento, tanto na Casa da Gestante quanto na unidade básica de Saúde (UBS). “Uma iniciativa acolhedora, um abraço que aconchega a mulher em um período em que ela está ainda mais sensível e com os hormônios à flor da pele. Muito obrigada. Tudo é perfeito”, avaliou a gestante, ressaltando que os itens vão ajudar muitas futuras mamães que não teriam condições de comprar.

Em viagem, o prefeito Júnior da Femac – que na cerimônia esteve representando pelos secretários municipais Emídio Bachiega (Saúde) e Jossuela Martins Pirelli (Assistência Social), enviou uma mensagem em vídeo. “Este kit maternidade é um presente para reafirmar que você não está sozinha e que pode contar sempre com a atenção e cuidado dos programas e políticas públicas da gestão Júnior da Femac/vice Paulo Vital, e dos trabalhos do nosso deputado Federal Beto Preto. Em Apucarana temos as crianças, mulheres e idosos como prioridades”, pontuou o prefeito, desejando a todas “um final de gestação tranquilo e abençoado”.

Mãe de dois filhos, a secretária Municipal da Assistência Social Jossuela Martins Pirelli contextualizou o sentimento da mulher no período gestacional. “Ser mãe e ter o dom da criação, o dom de Deus. Sei muito bem a ansiedade que todas estão vivenciando e quanto é importante os itens de saída da maternidade. Com certeza todas já estão montando seus enxovais. Esse kit maternidade é complementar. Uma bolsa, um cueiro, um edredom, um macacão e dois body de inverno, presentes que representam todo o acolhimento e carinho da Gestão Júnior da Femac/Paulo Vital para com as mulheres de Apucarana”, reforçou a secretária, pontuando que outras entregas serão realizadas ao longo do ano para as demais gestantes com idade gestacional a partir de 30 semanas.

Além da presença do secretariado municipal, o evento contou com a participação da coordenadora da Casa de Gestante, enfermeira Maria Aparecida das Neves (Cidinha), do coordenador-geral de Projetos Sociais do Hospital da Providência Materno Infantil, David de Brito, dos vereadores Rodrigo Lievore (Recife) e Luciano Facchiano, e de Márcia Serafim, que no ato representou a chefia da 16ª Regional de Saúde de Apucarana (16ª RS).

