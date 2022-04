Da Redação

Apucarana prepara pacote com 16 obras de asfalto

A Prefeitura de Apucarana está preparando um novo pacote de obras na área de pavimentação, que atenderá parques industriais, ligações de bairros e regiões de chácaras. Ao todo, serão 16 obras que serão executadas com recursos próprios. Os projetos começam a ser elaborados agora e a previsão é que, após a licitação, as obras sejam executadas no segundo semestre deste ano.

A definição dos trechos que serão atendidos nesta etapa aconteceu nesta sexta-feira (08/04), após reunião técnica entre o prefeito Junior da Femac e a secretária de Obras, engenheira Ângela Stoian Penharbel, que esteve acompanhada da superintendente da pasta, a também engenheira Caroline Moreira de Souza.

O prefeito Junior da Femac afirma que ainda não é possível prever o valor total que será investido neste pacote, pois houve uma grande elevação recente de preço dos materiais e insumos utilizados. “Podemos adiantar que é mais um grande esforço que faremos para dar continuidade às obras de pavimentação. Estamos finalizando as obras do pacote anterior e agora a nossa equipe já vai preparar o próximo lote, isso sempre dentro de uma programação e de um planejamento, o que permitirá a realização da absoluta maioria dessas obras com recursos próprios”, pontua Junior da Femac.

Entre os trechos na área urbana que serão asfaltados estão a rua que dá acesso a Casa do Dodô (região do Parque da Raposa), abertura de uma via marginal no Contorno Sul com ligação na Rua Jefferson Boiça, no Jardim Catuaí, trecho da Rua Rio Corumbataí (Núcleo Habitacional Osmar Guaracy Freire), Rua Biguaçu (1a parte), Rua Kishishi Fukuda (1a parte), nas imediações do Loteamento Florais do Lago e Rua Sebastião Leblon (1a parte), na região do Núcleo Habitacional Adriano Correia.

Nos parques industriais, serão feitas a rua marginal na saída para Maringá (próximo à Eletran), marginal Parque Industrial Sul (1a parte), Rua Dival Ceranto no Parque Galan e Rua Plutônio no Parque Industrial Norte.

Junior da Femac também anunciou que o novo lote dará também continuidade ao Programa Interbairros, com pavimentação da ligação entre o Residencial Solar da Toscana e o Parque Industrial Zona Oeste, através das ruas Nelson Bisso e José Riva. “Já na região da Igrejinha, vamos asfaltar a ligação entre as ruas Bela Vista e Ângelo Portinari. Esse pacote também atenderá a ligação entre o Jardim Guarujá e a Vila Nova, através da pavimentação da rua José Alfredo de Souza”, informa Junior da Femac.

O Município, conforme Junior da Femac, também continuará a pavimentação em vilas rurais e regiões de chácaras. “Neste pacote que está sendo preparado pela nossa equipe, vamos pavimentar a Rua Luiz Lourenço no Recanto Bom Retiro, todas as ruas da Vila Rural Terra Prometida e vamos fazer a primeira parte da Rua Benjamin Bossa, via que dá acesso ao Loteamento de Chácaras Mate Amargo”, anuncia Junior da Femac.

