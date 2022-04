Da Redação

Apucarana prepara novo edital de licitação para escola

A Prefeitura de Apucarana segue empenhada em concluir as obras da Escola Municipal José Domingos Scarpelini, no Residencial Interlagos. O prefeito Junior da Femac informa que, infelizmente, não foram apresentadas propostas de empresas especializadas em construção civil na licitação que visa à retomada da obra. Como a segunda tentativa de licitação resultou deserta, a prefeitura já prepara um novo edital para lançar de imediato, com previsão de abertura de propostas em 30 dias.

“Reiteramos nosso compromisso de finalizar a obra com recursos próprios do Município. Estive em Brasília recentemente e, em reunião com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), recebi a garantia de que o Município pode assumir o custeio da obra e ser ressarcido depois”, explica o prefeito.

Ainda de acordo com Junior da Femac, o Município já enviou ao FNDE, no dia 25 de fevereiro, um documento para formalizar o acordo e aguarda a autorização do órgão, para poder fazer os pagamentos referentes à obra da Escola Municipal José Domingos Scarpelini. “Sabemos da demanda de alunos do Interlagos e queremos resolver isso o mais breve possível”, diz Junior da Femac.

A construção da unidade de ensino do Jardim Interlagos teve início em janeiro de 2019, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Porém, a empreiteira vencedora da primeira licitação acabou pedindo a rescisão do contrato, devido a atrasos nos repasses do FNDE. Como forma de tentar solucionar o problema da forma mais rápida possível, o município pretende assumir e concluir a obra com recursos próprios o mais breve possível. Em janeiro a prefeitura conseguiu encaminhar um acordo com o FNDE.

A secretária de educação, Marli Fernandes, destacou que a construção da escola é uma reivindicação antiga da comunidade “O Jardim Interlagos foi loteado há quase duas décadas. Desde então, por falta de uma escola no bairro, os pais precisam matricular seus filhos em unidades distantes. O prefeito Junior da Femac e eu temos nos empenhado ao máximo para garantir a conclusão dessa importante obra, porém estamos enfrentando situações que fogem ao nosso controle,” disse.

De acordo com a superintendente de engenharia e obras da Autarquia Municipal de Educação, Andressa Aires de Proença, 53,2% dos serviços previstos no projeto de construção da Escola Municipal José Domingos Scarpelini foram executados até o momento. “Antes de rescindir o contrato, a primeira empreiteira fez a terraplanagem do terreno, a fundação da obra, a edificação das paredes e a concretagem das lajes. Mas falta ainda toda a parte de acabamento. Já a quadra esportiva está com a estrutura metálica pronta, porém sem o contrapiso,” detalhou.

A escola do Jardim Interlagos está sendo edificada em terreno de 11.500 metros quadrados, situado no prolongamento da Rua André Korilo. O prédio terá doze salas de aula, auditório, biblioteca, sanitários específicos para alunos e funcionários, sala de direção, sala de coordenação, secretaria, sala de professores, cozinha, depósito de alimentos, depósito para materiais de limpeza, lavanderia, refeitório fechado e quadra de esportes coberta com vestiários. O valor total do investimento é de R$ 4,3 milhões.