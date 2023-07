Apucarana prepara mobilização para Dia da Limpeza de Rios e Praias

Apucarana vai realizar em 16 de setembro o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias. A iniciativa do Sesc Paraná vai contar com o apoio da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

continua após publicidade

“Haverá uma grande mobilização também nos dias que antecedem Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, com vários ações realizadas em conjunto com instituições de ensino”, informa o gerente executivo da Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno, que destacou a importância do apoio do prefeito Junior da Femac à iniciativa, durante reunião da tarde desta segunda-feira no gabinete municipal.

Para Junior da Femac toda iniciativa que chama a atenção para proteção do meio ambiente tem o apoio garantido da administração municipal. “No dia 16 de setembro, a ação terá como foco as nascentes, lagos e rios de nossa cidade. O Parque Jaboti será um dos locais que iremos concentrar esse grande trabalho proposto pelo Sesc”, afirma o prefeito.

continua após publicidade

A reunião para discutir o cronograma em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias teve a participação do secretário municipal da Meio Ambiente, Gentil Pereira; do superintendente municipal do Meio Ambiente, Sérgio Bobig; do secretário municipal de Esportes, Tom Barros; o técnico de cultura e ação social do Sesc, Caio Fábio Machado; e técnica de esportes do Sesc, Natália Coutinho.

Siga o TNOnline no Google News