Apucarana premia mais cinco contribuintes na campanha IPTU Bom Pagador

A Comissão Organizadora e Fiscalizadora divulgou nesta quinta-feira (07) o nome dos ganhadores do terceiro sorteio da Campanha IPTU Bom Pagador, iniciativa da Prefeitura de Apucarana que premia contribuintes em dia com o tributo municipal. Os premiados com R$ 1 mil cada um, valor que será pago via pix, foram Rose Cristina Bellan Canesin, Francisco Rodrigues da Silva, Tatiana Folk de Almeida, espólio de Gregório Kozan e Marcos Antônio Perilli.

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Além de um carro zero quilômetro (Citroën C3) a uma contribuinte que quitou o tributo à vista, um segundo sorteio também já havia contemplado outros cinco contribuintes com R$ 1 mil. O prefeito Rodolfo Mota destaca que serão realizados 52 sorteios ao longo da campanha. “Estamos premiando quem mantém seus tributos em dia e participa diretamente da construção de uma cidade melhor para todos. É uma iniciativa que incentiva a adimplência, fortalece as finanças do município e ainda valoriza o cidadão comprometido com Apucarana”, afirma o prefeito.

Mota diz que a campanha alia valorização do contribuinte com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. “O IPTU retorna para a própria população em forma de investimentos na saúde, educação, assistência social, infraestrutura urbana, manutenção de ruas e diversos outros serviços essenciais. A campanha é uma maneira de reconhecer quem contribui com a cidade e ajuda Apucarana a continuar avançando”, afirmou.

O superintendente municipal de Tributação, Receita e Fiscalização, Luis Carlos Fukumoto, relata que a apuração dos ganhadores, realizada sempre na última quarta-feira do mês, observa correspondência aos bilhetes sorteados pela Loteria Federal e verificação do cumprimento dos requisitos legais de adimplência. “Conforme estabelece o regulamento do programa, quando o número sorteado não corresponde a um participante apto, o prêmio é destinado ao número imediatamente superior ou inferior, de forma alternada, até que seja identificado um contribuinte que atenda a todos os critérios exigidos”, explica Fukumoto. Ele relata que os contemplados deste mês já foram contatados e repassaram os dados para o recebimento do prêmio. “Agora o processo passa por setores internos de controladoria até liberação pela tesouraria”, diz o superintendente.

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A campanha IPTU Bom Pagador segue até dezembro com cinco sorteios mensais no valor de R$ 1 mil cada. No último sorteio, também está prevista uma moto zero-quilômetro, ampliando as chances de contemplação para os contribuintes que mantêm seus pagamentos em dia. “Participam tanto os contribuintes que pagaram o IPTU à vista quanto aqueles que optaram pelo parcelamento, desde que mantenham todas as parcelas rigorosamente em dia. A regra é clara: atraso, mesmo de um único dia, impede a participação no sorteio correspondente”, alerta o professor Rogério Ribeiro, secretário municipal da Fazenda.

Segundo ele, a iniciativa alia incentivo ao contribuinte com responsabilidade na gestão dos recursos públicos. “Os prêmios estão sendo viabilizados com base no aumento da arrecadação, especialmente no pagamento à vista e na regularidade dos contribuintes. Parte desses recursos é aplicada, e o rendimento financeiro é utilizado para custear as premiações. Ou seja, não há comprometimento direto do orçamento do IPTU”, esclareceu Ribeiro.