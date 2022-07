Apucarana: Praças Mauá e Duque de Caxias podem ser vistas online

Da Redação

A histórica Praça Mauá e a Praça Duque de Caxias passam a integrar os pontos estratégicos e turísticos de Apucarana que podem ser visualizados em tempo real pela internet. A prefeitura de Apucarana acaba de instalar câmeras de monitoramento nesses dois locais, permitindo que as imagens sejam acessadas pelo site Visite Apucarana.



A prefeitura instalou a primeira “câmera turística” no painel Eu amo Apucarana, no Lago Jaboti, em julho de 2020. Hoje já são 15 desses equipamentos ligados 24 horas por dia em pontos estratégicos da cidade, permitindo que as imagens ao vivo de Apucarana possam ser acompanhadas pela internet em qualquer parte do Brasil e do mundo.

As imagens são acessadas pelo link, que traz informações históricas, curiosidades e também roteiros turísticos e gastronômicos de Apucarana. “Além de auxiliar na segurança do município, o sistema de monitoramento permite que apucaranenses que moram em outras partes do país e do mundo possam “matar” a saudade da terra natal. Além disso, o site oportuniza que moradores de outras regiões conheçam a cidade pelas imagens”, afirma o prefeito Junior da Femac.

Recentemente revitalizada pela prefeitura, a Praça Mauá está numa região histórica, onde o desenvolvimento de nosso município começou na década de 1940, com a chegada da linha férrea. Abriga monumentos que datam dos anos iniciais de vida de Apucarana. Foi construída em 1958, em homenagem a Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, empresário que foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento industrial do Brasil.

A Praça Duque de Caxias está localizada junto à Rua Padre Severino Cerutti, nas imediações do Colégio São José. O local no ano passado teve suas dimensões remodeladas para resolver o conflito viário existente no local. A praça está recebendo monumentos em homenagem aos 100 da presença dos Oblatos de São José no Brasil, celebrados em 2019.

Na lista das outras 13 “câmeras turísticas” está a que registra, do alto, a movimentação na Praça Rui Barbosa. A imagem capta a Catedral Nossa Senhora de Lourdes e os chafarizes em frente à igreja matriz. Outra câmera foi instalada na parte de trás da Catedral, mostrando o centro a partir do platô.

Também tem câmera instalada defronte ao painel “Eu Amo Apucarana”, no Lago Jaboti. A imagem traz um belo panorama da represa, com os prédios do centro aparecendo ao fundo como uma moldura. Há também uma câmera no Parque da Raposa e uma no Bosque Municipal.

O sistema transmite ainda imagens do Espaço das Feiras, da Avenida Curitiba (são duas câmeras filmando 24 horas essa importante via da área central da cidade), do alto do Parque Bela Vista, das entradas de Apucarana (por Maringá e Londrina), da Rua Rússia (mostrando um ângulo diferente dos prédios do centro) e na Avenida Cristiano Kussmaul (retratando um perfil urbano da cidade).





