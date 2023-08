Apucarana possui quase 500 oportunidades de emprego; veja quais são

Siga o TNOnline no Google News

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, oferta 490 vagas de emprego nesta semana. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelo telefone (43) 3423-1376.

Os interessados em alguma oportunidade, podem cadastrar o currículo e concorrer a uma das vagas abaixo (clique aqui).

VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade ATENDENTE BALCONISTA 2 AUXILIAR DE CORTE 1 AUXILIAR DE COSTURA 1 AUXILIAR DE COZINHA 3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 AUXILIAR DE LAVANDERIA 6 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 28 AUXILIAR DE ROUPARIA 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 6 CONSULTOR DE VENDAS 2 COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 1 ESTAGIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA 1 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 1 ESTAGIÁRIO DE MARKETING 1 OPERADOR DE CAIXA 1 OPERADOR DE TELEMARKETING 3 PASSADOR DE ROUPAS 2 RECEPCIONISTA 3 VENDEDOR (A) INTERNO 3 VAGAS DIVERSAS Quantidade ANALISTA DE E-COMMERCE 1 ANALISTA FISCAL 1 ARTE FINALISTA 1 ASSISTENTE ACADÊMICO 1 ATENDENTE DE FARMÁCIA 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9 AUXILIAR CONTÁBIL 1 AUXILIAR DE DENTISTA 2 AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 1 AUXILIAR DE FATURAMENTO 2 AUXILIAR DE FERMENTAÇÃO 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 17 AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1 AUXILIAR DE MECÂNICO 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 4 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 AUXILIAR DE USINAGEM 1 AUXILIAR DE VIDRACEIRO 1 AUXILIAR FINANCEIRO 3 AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO 1 BABÁ 1 CAMAREIRA 1 COMPRADOR 1 CORRETOR DE IMÓVEIS 2 DESENHISTA GRÁFICO 2 DESENHISTA INDUSTRIAL 1 ELETRICISTA INDUSTRIAL 4 EMPREGADA DOMÉSTICA 3 GERENTE DE PRODUÇÃO 1 INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 1 INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 1 JARDINEIRO 1 MECÂNICO (AUTOMÓVEIS) 6 MECÂNICO (INDUSTRIAL) 2 MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO 1 MECÂNICO DE MÁQUINAS 2 MECÂNICO DIESEL 1 MONTADOR MECÂNICO 1 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 4 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) 3 MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A) 1 MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AD) 2 MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C) 1 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA 2 OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1 OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA 1 OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS 1 PROJETISTA 2 RECEPCIONISTA 2 SECRETÁRIA 1 SOLDADOR 1 TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET 1 TORNEIRO MECÂNICO 2 ZELADORA 2 VAGAS MASTER JOBS Quantidade ANALISTA CONTÁBIL 1 ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL 2 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 1 AUXILIAR DE LABORATORISTA (INDÚSTRIA) 1 CONTADOR 1 FARMACÊUTICO 2 PERSONAL TREANNING 1 PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL 1 VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Quantidade AZULEJISTA 1 CALCETEIRO 1 CARPINTEIRO 12 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2 PEDREIRO 13 PINTOR 1 SERVENTE DE PEDREIRO 12 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE OBRAS 1 VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade ATENDENTE BALCONISTA 2 ATENDENTE DE LANCHONETE 1 AUXILIAR DE COZINHA 2 CHAPISTA DE LANCHONETE 1 COZINHEIRO 2 VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade ASSISTENTE DE VENDAS 2 ATENDENTE BALCONISTA 1 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1 CONSULTOR DE VENDAS 7 ESTOQUISTA 1 NEGOCIADOR 1 OPERADOR DE CAIXA 3 PROSPECTOR 1 PROMOTOR DE VENDAS 2 REPOSITOR DE MERCADORIAS 2 VENDEDOR (A) INTERNO 22 VENDEDOR EXTERNO 6 VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA) Quantidade OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1 SERVENTE DE PEDREIRO 1 VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade ALMOXARIFE 1 ANALISTA DECONTROLE DE QUALIDADE 1 ANALISTA DE PCP 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3 AUXILIAR DE CORTE 7 AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 12 AUXILIAR DE COSTURA 11 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2 AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO 2 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CONFECÇÃO 1 AUXILIAR DE SERIGRAFIA 2 CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 CORTADOR DE ROUPAS 3 COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA 3 COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 4 COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 14 COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO 13 COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 17 COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI 3 COSTUREIRA EM GERAL 13 COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ 1 COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ 5 ESTOQUISTA 1 IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 5 LIXADOR 1 OPERADOR DE BORDADO 15 PASSADOR DE ROUPA 2 REVISOR TEXTIL 1 VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade AÇOUGUEIRO 1 AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1 ATENDENTE DE PADARIA 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE ESTOQUE 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 EMPACOTADOR 4 OPERADOR DE CAIXA 18 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 REPOSITOR DE MERCADORIAS 15

