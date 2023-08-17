Apucarana possui quase 500 oportunidades de emprego; veja quais são

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, oferta 490 vagas de emprego nesta semana. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelo telefone (43) 3423-1376.
Os interessados em alguma oportunidade, podem cadastrar o currículo e concorrer a uma das vagas abaixo (clique aqui).
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|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|6
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|28
|AUXILIAR DE ROUPARIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|6
|CONSULTOR DE VENDAS
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|1
|ESTAGIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA
|1
|ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL
|1
|ESTAGIÁRIO DE MARKETING
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|3
|PASSADOR DE ROUPAS
|2
|RECEPCIONISTA
|3
|VENDEDOR (A) INTERNO
|3
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA FISCAL
|1
|ARTE FINALISTA
|1
|ASSISTENTE ACADÊMICO
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|3
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|9
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|2
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|2
|AUXILIAR DE FERMENTAÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|17
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|4
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|AUXILIAR DE USINAGEM
|1
|AUXILIAR DE VIDRACEIRO
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|3
|AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO
|1
|BABÁ
|1
|CAMAREIRA
|1
|COMPRADOR
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|DESENHISTA GRÁFICO
|2
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|3
|GERENTE DE PRODUÇÃO
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
|1
|JARDINEIRO
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|6
|MECÂNICO (INDUSTRIAL)
|2
|MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS
|2
|MECÂNICO DIESEL
|1
|MONTADOR MECÂNICO
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|3
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AD)
|2
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C)
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS
|1
|PROJETISTA
|2
|RECEPCIONISTA
|2
|SECRETÁRIA
|1
|SOLDADOR
|1
|TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|ZELADORA
|2
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA CONTÁBIL
|1
|ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL
|2
|ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|1
|AUXILIAR DE LABORATORISTA (INDÚSTRIA)
|1
|CONTADOR
|1
|FARMACÊUTICO
|2
|PERSONAL TREANNING
|1
|PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AZULEJISTA
|1
|CALCETEIRO
|1
|CARPINTEIRO
|12
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|2
|PEDREIRO
|13
|PINTOR
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|12
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE OBRAS
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|1
|COZINHEIRO
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|7
|ESTOQUISTA
|1
|NEGOCIADOR
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|3
|PROSPECTOR
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|22
|VENDEDOR EXTERNO
|6
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DECONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|3
|AUXILIAR DE CORTE
|7
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|12
|AUXILIAR DE COSTURA
|11
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CONFECÇÃO
|1
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|2
|CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|14
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|13
|COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|17
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|3
|COSTUREIRA EM GERAL
|13
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|5
|ESTOQUISTA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|5
|LIXADOR
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|15
|PASSADOR DE ROUPA
|2
|REVISOR TEXTIL
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|EMPACOTADOR
|4
|OPERADOR DE CAIXA
|18
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|15
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