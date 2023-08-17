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Apucarana

VAGAS DE TRABALHO

Apucarana possui quase 500 oportunidades de emprego; veja quais são

A Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Da Redação

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
Icone Camera Foto por Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
Escrito por Da Redação
Publicado em 17.08.2023, 09:11:14 Editado em 17.08.2023, 09:11:10
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A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, oferta 490 vagas de emprego nesta semana. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelo telefone (43) 3423-1376.

Os interessados em alguma oportunidade, podem cadastrar o currículo e concorrer a uma das vagas abaixo (clique aqui).

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VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO28
AUXILIAR DE ROUPARIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
CONSULTOR DE VENDAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA1
ESTAGIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA1
ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL1
ESTAGIÁRIO DE MARKETING1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE TELEMARKETING3
PASSADOR DE ROUPAS2
RECEPCIONISTA3
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS DIVERSASQuantidade
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA FISCAL1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE ACADÊMICO1
ATENDENTE DE FARMÁCIA3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO9
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE DENTISTA2
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE FERMENTAÇÃO1
AUXILIAR DE LIMPEZA17
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR DE USINAGEM1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
AUXILIAR FINANCEIRO3
AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO1
BABÁ1
CAMAREIRA1
COMPRADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS2
DESENHISTA GRÁFICO2
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ELETRICISTA INDUSTRIAL4
EMPREGADA DOMÉSTICA3
GERENTE DE PRODUÇÃO1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS1
JARDINEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (INDUSTRIAL)2
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS2
MECÂNICO DIESEL1
MONTADOR MECÂNICO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)3
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AD)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA2
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS1
PROJETISTA2
RECEPCIONISTA2
SECRETÁRIA1
SOLDADOR1
TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET1
TORNEIRO MECÂNICO2
ZELADORA2
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA CONTÁBIL1
ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL2
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE LABORATORISTA (INDÚSTRIA)1
CONTADOR1
FARMACÊUTICO2
PERSONAL TREANNING1
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AZULEJISTA1
CALCETEIRO1
CARPINTEIRO12
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA2
PEDREIRO13
PINTOR1
SERVENTE DE PEDREIRO12
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE OBRAS1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE COZINHA2
CHAPISTA DE LANCHONETE1
COZINHEIRO2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
CONSULTOR DE VENDAS7
ESTOQUISTA1
NEGOCIADOR1
OPERADOR DE CAIXA3
PROSPECTOR1
PROMOTOR DE VENDAS2
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
VENDEDOR (A) INTERNO22
VENDEDOR EXTERNO6
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ALMOXARIFE1
ANALISTA DECONTROLE DE QUALIDADE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE CORTE7
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO12
AUXILIAR DE COSTURA11
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CONFECÇÃO1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE4
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE14
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO13
COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA17
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI3
COSTUREIRA EM GERAL13
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
ESTOQUISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA5
LIXADOR1
OPERADOR DE BORDADO15
PASSADOR DE ROUPA2
REVISOR TEXTIL1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
EMPACOTADOR4
OPERADOR DE CAIXA18
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS15
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