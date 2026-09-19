Apucarana pode ter temporais e rajadas de vento neste sábado, prevê Simepar

Instabilidades devem avançar pelo Estado, com chuva a qualquer hora em algumas regiões e a partir da tarde nas demais

O tempo deve ficar instável em Apucarana neste sábado (19), com alta probabilidade de chuva e possibilidade de temporais. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão indica 7,6 milímetros de precipitação acumulada e 98% de probabilidade de ocorrência de chuva.

Em Apucarana, a temperatura mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima pode chegar aos 26°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 61% e 98%.

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Os ventos predominantes serão de Leste, com velocidade de 18 km/h, e as rajadas podem atingir 54 km/h.

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Temporais retornam ao Paraná

De acordo com o Simepar, a presença de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina favorece o ingresso de calor e umidade desde o Norte do Brasil. A combinação contribui para o desenvolvimento de várias áreas e linhas de instabilidade no Paraná.

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A circulação dos ventos em níveis médios da atmosfera também contribui para a formação das instabilidades.

No Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, as precipitações podem ocorrer a qualquer hora do dia. Nas demais regiões, a chuva deve aparecer especialmente a partir da tarde.

Além da chuva, há condição para rajadas de vento fortes, descargas atmosféricas e até granizo.

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Enquanto no Leste as temperaturas não sobem muito durante o dia, o calor será mais expressivo na faixa norte do Paraná, onde os termômetros podem superar os 27°C.