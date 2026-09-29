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Apucarana pode ter tempestades nesta terça-feira, aponta Simepar

Previsão aponta 98% de chance de chuva e possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento na cidade

Escrito por Da Redação
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Apucarana pode ter tempestades nesta terça-feira, aponta Simepar
Autor A instabilidade aumenta significativamente com o avanço de uma frente fria sobre o Paraná - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Apucarana terá uma terça-feira (29) de tempo instável e possibilidade de tempestades, conforme previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A instabilidade aumenta significativamente com o avanço de uma frente fria sobre o Paraná.

Em Apucarana, a previsão indica temperatura mínima de 19°C e máxima de 32°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 49% e 98%, enquanto a precipitação acumulada prevista é de 18,3 milímetros, com 98% de probabilidade de ocorrência de chuva. Os ventos devem soprar de nordeste a 14 km/h, com rajadas de até 47 km/h.

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A terça-feira será marcada pelo avanço da frente fria e pelo transporte de ar quente para o Paraná, especialmente sobre a metade norte. A combinação entre calor, umidade e aproximação da frente fria favorece a formação de tempestades em todas as regiões do Estado.

Segundo o Simepar, os eventos podem começar a partir do fim da manhã e persistir durante a tarde e a noite, com possibilidade de chuva forte, descargas atmosféricas e rajadas de vento. No Noroeste, as temperaturas podem superar os 36°C.

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