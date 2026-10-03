Apucarana pode ter sábado chuvoso com rajadas de vento de até 50 km/h

Simepar prevê 98% de chance de chuva e temperaturas entre 15°C e 25°C no município

O sábado (3) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana, segundo o Simepar.

Os termômetros devem variar entre 15°C e 25°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 2,8 mm.

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A umidade relativa do ar deve variar entre 61% e 96%. Os ventos sopram a 18 km/h, com rajadas que podem chegar a 50 km/h.

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Paraná

O dia começa com maior presença de nuvens baixas entre o Leste, Campos Gerais, Sudeste e Centro-Sul, onde pode haver restrição de visibilidade nas áreas mais elevadas. No Oeste e Norte, o sol aparece desde as primeiras horas da manhã.

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Durante a tarde, o sol aparece entre nuvens em todo o Paraná, favorecendo a sensação de abafamento. Pancadas de chuva com trovoadas podem ocorrer de forma irregular. No fim do dia, o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil favorece a formação de uma linha de instabilidade, que deve atingir inicialmente o Sudoeste, o Oeste, o Centro-Sul e o Noroeste do Paraná.

Há risco de tempestades potencialmente severas, com chuva intensa em curto intervalo de tempo, alta incidência de raios, rajadas de vento que podem atingir ou superar os 80 km/h e queda de granizo em alguns pontos.

