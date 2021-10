Da Redação

Apucarana pode ter franquia do McDonald's em 2022

Apucarana pode receber uma franquia do McDonald's, uma das maiores redes de gastronomia do mundo, em 2022.

Conforme apurou a reportagem, Apucarana foi incluída no plano de expansão da rede de franquias master para o ano que vem.

Trata-se de um investimento que pode gerar dezenas de empregos e movimentar a cidade.

Apucarana também recebe em breve um novo empreendimento no Tropical Shop, um atacado de flores com produção direta de Holambra, do interior de São Paulo, que já está em fase de obras.