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Apucarana pode registrar sexta-feira com chuva e máxima chega aos 26°C

Simepar prevê 48% de chance de chuva e rajadas de vento de até 43 km/h no município

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana pode registrar sexta-feira com chuva e máxima chega aos 26°C
Autor Chuva e neblina em Apucarana nesta sexta (02) - Foto: Vitor Flores/TNOnline

A sexta-feira (02) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana, segundo o Simepar.

Os termômetros devem variar entre 18°C e 26°C. A chance de chuva é de 48%, com acumulado estimado em 1,1 mm.

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A umidade relativa do ar deve variar entre 58% e 96%. Os ventos sopram a 7 km/h, com rajadas que podem chegar a 43 km/h.

Paraná

A sexta-feira amanhece com temperaturas baixas na metade sul do estado. No Sul paranaense as mínimas ficam abaixo dos 10 °C. No Leste (RMC e Litoral) o céu fica encoberto ao longo do dia, em virtude do ingresso de umidade do oceano.

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Pode garoar por alguns momentos, e as temperaturas pouco variam (temperaturas máximas giram perto dos 16 °C na RMC). No interior o sol aparece ainda pela manhã, por isso esquenta mais. Na faixa oeste as temperaturas se aproximam dos 30 °C à tarde. Neste período há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas entre os Campos Gerais e o Norte do estado, mas sem indicativo de tempestades.

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