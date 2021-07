Da Redação

Apucarana pode registrar recorde de frio nesta quinta

A massa de ar polar que derrubou as temperaturas no Paraná nesta quarta-feira (28) deve ser ainda mais intensa durante a quinta-feira (29). Apucarana pode registrar recorde de frio.

A previsão é de -2ºC durante a madrugada, se confirmar a temperatura, será a menor registrada no município desde 2013, quando os termômetros marcaram 0,9 graus negativos.

Mesmo com o frio intenso, o meteorologista Reinado Kneib, do Instituto Simepar, informou que Apucarana não deve registrar chuva congelada. "Vamos ter geadas, um amanhecer coberto de gelo, mas não chuva congelada, será um dia realmente de muito frio, se confirmar a previsão, pode ser um recorde. A temperatura menor registrada foi em 2013, de -0,9 graus negativos", detalhou.

Paraná nesta quarta:

Os termômetros registraram temperaturas negativas em várias cidades do estado, de acordo com o Simepar, General Carneiro, no Sul, registrou -3ºC. Em Curitiba, os termômetros marcavam 3,5ºC, por volta das 6h.