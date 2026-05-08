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Apucarana pode registrar mínima de 6ºC na segunda-feira (11), aponta Simepar

Queda nos termômetros começa no sábado (09), com chuvas, e atinge o pico de frio no início da semana, quando o sol volta a predominar

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 19:51:18 Editado em 08.05.2026, 19:51:12
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Apucarana pode registrar mínima de 6ºC na segunda-feira (11), aponta Simepar
Autor O pico da onda de frio está previsto para esta segunda-feira - Foto: TNOnline/Arquivo

Os moradores de Apucarana (PR) devem se preparar para uma queda brusca nas temperaturas nos próximos dias, com a mínima podendo chegar a 6°C na segunda-feira (11), segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A mudança no clima começa a ser sentida de forma mais intensa a partir deste sábado (9), que tem previsão de chuva, com os termômetros oscilando entre a mínima de 12°C e a máxima de 19°C. O declínio continua no domingo (10), um dia que também deve registrar instabilidade e tempo chuvoso, com a temperatura caindo para 8°C e não ultrapassando os 17°C.

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O pico da onda de frio está previsto para a segunda-feira, quando a cidade deve registrar a menor temperatura da semana, batendo a marca dos 6°C. Apesar do amanhecer gelado, o tempo volta a abrir e o sol predomina, ajudando as temperaturas a subirem até os 19°C ao longo do dia.

A partir de terça-feira (12), a massa de ar frio começa a perder força gradativamente, mantendo o tempo ensolarado na região. Na terça e na quarta-feira (13), as mínimas sobem para 10°C, com máximas alcançando 20°C e 22°C, respectivamente. A tendência de aquecimento leve continua na quinta-feira (14), que mantém a previsão de céu claro, com mínima de 12°C e máxima de 22°C.

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AutorFoto: Simepar


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