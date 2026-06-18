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INVERNO COMEÇA GELADO

Apucarana pode registrar mínima de 2 ºC na próxima semana; veja previsão

Temperaturas devem cair a partir da próxima quarta-feira (24) no município e região; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 18:01:43 Editado em 18.06.2026, 18:01:39
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Apucarana pode registrar mínima de 2 ºC na próxima semana; veja previsão
Autor Frio intenso vai atingir todo o Paraná na semana que vem - Foto: Orlando Kissner/Arquivo AEN

O inverno começa oficialmente neste domingo (21) e trará a primeira grande massa de ar frio do ano, que promete derrubar as temperaturas no Paraná ao longo da próxima semana. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o frio intenso ganha força na cidade a partir de quarta-feira (24), quando a temperatura mínima deve despencar para 5 ºC. O declínio térmico continuará nos dias seguintes, com os termômetros marcando 3 ºC na quinta-feira (25) e atingindo o pico do frio na sexta-feira (26), com previsão de uma mínima de apenas 2 ºC.

-LEIA MAIS: Inverno de 2026 será mais quente e chuvoso do que a média, prevê o Simepar

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A queda nas temperaturas prevista para Apucarana é reflexo do avanço de uma onda de frio que atingirá todo o Paraná. O Simepar indica que a massa de ar frio que se aproxima pode ser uma das mais fortes do ano até o momento. Uma prévia desse rigor climático já pôde ser sentida nos últimos dias na região Sul do estado, onde municípios como Palmas chegaram a registrar marcas negativas, atingindo -2,4 ºC.


Apucarana pode registrar mínima de 2 ºC na próxima semana; veja previsão
AutorFoto: Reprodução

De forma geral, o inverno paranaense de 2026 será influenciado pelo fenômeno El Niño, que favorece a passagem mais constante de sistemas frontais e tende a aumentar as chances de chuva em todo o estado. Como consequência da maior nebulosidade, a expectativa é de uma menor amplitude térmica diária e uma redução na frequência de geadas generalizadas.

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Apesar do padrão mais úmido previsto, o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar, alerta que períodos de estiagem ainda podem ocorrer, sendo agosto projetado como o mês mais seco da estação, antes que as chuvas voltem a se intensificar em setembro com a aproximação da primavera.

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