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Apucarana pode registrar chuva nesta terça-feira (06) e máxima de 22°C

Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 18°C e 22°C; chance de chuva é de 98%

Escrito por Da Redação
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Apucarana pode registrar chuva nesta terça-feira (06) e máxima de 22°C
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 89% e 99% - Foto: Arquivo TN

A terça-feira (06) deve ser de chuva em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 18°C e 22°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 20,6 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 89% e 99%. Os ventos sopram a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 43 km/h.

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Paraná

Na terça-feira, ainda há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, distribuídas de maneira desorganizada sobre o Paraná.

Segue com possibilidade de tempestades localizadas, principalmente na faixa norte do estado. Chuva ocorre desde a madrugada, ainda em função da circulação dos ventos em médios e altos níveis que contribuem para formação de instabilidades. No Oeste, Sudoeste e no Sul a chuva perde força a partir da tarde.

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