Apucarana planeja ações para dinamizar mais o setor de polo têxtil

Rreunião de planejamento com membros da governança do APL

O prefeito Júnior da Femac manteve nesta quinta-feira (27/04), no gabinete municipal, uma reunião de planejamento com membros da governança do Arranjo Produtivo (APL) do Boné e da Confecção Têxtil de Apucarana. O encontro técnico foi o primeiro após recente divulgação de estudo, por parte do Observatório do Sistema das Federações das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema Fiep), que apontou Apucarana como o maior polo industrial do vestuário e da produção têxtil do Paraná, com 612 estabelecimentos e 7.175 trabalhadores formais.

“Mais do que dados importantes, esta divulgação chancela uma realidade consolidada. Somos quem mais produz vestuário no Paraná, o que também traz grande responsabilidade e compromisso para que jamais deixemos de nos aprimorar para estarmos à altura deste título”, pontuou o prefeito Júnior da Femac, frisando a importância de ações contínuas – tanto do poder público quanto das entidades ligadas ao setor – com vistas a dinamizar ainda mais o setor.

Da reunião, que contou com a presença do secretário da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope e do superintendente da pasta, Adan Lenharo, e um grupo representativo do APL, sendo a presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí e Região (Sivale), empresária Bete Ardigo, acompanhada do diretor Gilberto Cavalini e da executiva Patrícia Macedo, além da empresária Sueli Marcon, foram definidas algumas ações a curto, médio e longo prazos.

“Uma das grandes demandas do empreendedor, além de mão-de-obra qualificada, é o acesso a linhas de crédito. Já temos em Apucarana recursos com taxas e prazos mais acessíveis do que as ofertadas pelo mercado bancário que podem ser captados junto a Fomento Paraná. Temos guichês de atendimento na prefeitura e na Acia. Linhas de crédito exclusivas para mulheres empreendedoras, através do Banco da Mulher Paranaense, e para o empreendedor em geral, com o Microcrédito Fácil. Vamos intensificar esta divulgação”, revelou o prefeito Júnior da Femac.

Por sugestão da governança, o município vai apoiar ainda o desenvolvimento de um projeto educativo e cultural junto às escolas, intitulado “O Boné tem história e memória”, visando informar e sensibilizar as novas gerações sobre a importância histórica, econômica e social do setor boneleiro e da indústria do vestuário e da produção têxtil em Apucarana. “A ideia é envolver os estudantes em atividades pedagógicas em sala de aula e também em ações externas, como visitas guiadas em indústrias, e apresentações culturais sobre o tema”, resumiu Bete Ardigo, presidente do Sivale e membro do APL.

Durante a reunião, o prefeito Júnior da Femac também reforçou a continuidade de todos os programas municipais voltados ao setor, especialmente o Programa Portas Abertas, que adquire cursos profissionalizantes indicados pelo próprio setor produtivo, e disponibiliza gratuitamente para o trabalhador. “A indústria têxtil e do vestuário são segmentos relevantes para Apucarana. Temos que ter muito orgulho e jamais deixarmos de apoiar”, assinalou o prefeito, destacando a importância dos encontros periódicos de planejamento.

