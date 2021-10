Da Redação

Apucarana perde para o CE União e é eliminado na semifinal

O Apucarana Sports perdeu de 2 a 0 para o CE União, no jogo de volta da semifinal da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, neste sábado (2), no Estádio Anilado. Na partida de ida, o Dragão do Norte havia vencido no Olímpio Barreto por 2 a 1, mas sofreu a virada no placar agregado, que terminou em 3 a 2 para o time de Francisco Beltrão.

A equipe apucaranense jogava por um empate para garantir a classificação à final do campeonato e para a primeira divisão de 2022, mas não conseguiu resistir à pressão do Azulão. Oscar, autor do único gol do time no jogo de ida, decidiu a partida de volta e marcou os dois gols da vitória. O Apucarana ainda teve dois jogadores expulsos durante a partida.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, a partida precisou ser paralisada após um choque de cabeça entre o atacante Marcelo Régis e o zagueiro do Apucarana, Vitor Carvalho. Uma ambulância socorreu o jogador do CE União e encaminhou o atleta para a Casa Hospitalar de Francisco Beltrão. O jogo só foi retomado aos 54 minutos, em bola ao chão, quando a ambulância retornou para o estádio.

O Apucarana Sports cai pelo terceiro ano seguido na semifinal da Segundona. Em 2019 foi eliminado para o PSTC e em 2020, perdeu para o Azuris.

A final do torneio será realizada entre CE União e São Joseense, de São José dos Pinhais, que eliminou também neste sábado o PSTC pelo placar agregado de 3 a 2. Ambos os finalistas garantiram o acesso à elite do futebol do estado.