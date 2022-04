Da Redação

Apucarana perde Nivaldo Fontanini, ex-secretário municipal da fazenda

O prefeito Junior da Femac lamenta, nesta segunda-feira (4), o falecimento do Sr. Nivaldo Fontanini, aos 87 anos de idade. “Trata-se de um cidadão muito respeitado no município, membro de uma família tradicional e pioneira. Infelizmente, o Sr. Nivaldo Fontanini perdeu a vida hoje, acometido por uma parada cardíaca”, comentou o prefeito.



continua após publicidade .

Nivaldo Fontanini foi gerente da agência do Banco do Estado de Minas Gerais (BMG), por 25 anos, na Praça Rui Barbosa. Ele também foi secretário municipal da fazenda, durante o primeiro mandato do ex-prefeito Carlos Roberto Scarpelini.

O prefeito citou que o pai de Nivaldo Fontanini, o pioneiro Ítalo Ado Fontanini (in memorian), emprestou seu nome a uma importante rua de Apucarana. “Recentemente, no Cine Teatro Fênix, me encontrei com ele, no lançamento do livro ´Alma e História das Ruas de Apucarana , no qual foi destacada a trajetória de Ado Fontanini no Município”, lembrou Junior da Femac.

continua após publicidade .

“Manifesto publicamente, em nome dos apucaranenses, meus sentimentos à família e amigos pela morte do Sr. Nivaldo Fontanini, cuja trajetória vitoriosa sempre será respeitada no Município”, pontuou Junior.

Nivaldo Fontanini deixa a esposa Marli Candeo Fontanini, os filhos José Ítalo, Carlos Augusto, Silvia Regina e Humberto Luiz, noras, genro e nove netos, além de um vasto círculo de amigos. O velório, na capela central, foi iniciado às 17 horas desta segunda-feira e prossegue até às 10 horas desta terça-feira (5), quando será sepultado.