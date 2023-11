Apucarana perde fora e é desclassificada da Série Prata do Futsal

O Apucarana está fora da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. A equipe perdeu fora de casa o jogo de volta da semifinal para o Mariópolis pelo placar de 3 a 1 e foi desclassificada.

O jogo foi realizado na noite desta quarta-feira (22) no ginásio Élio Gehlen às 20h15. No confronto da ida, disputado no ginásio do Lagoão, no último dia 4, as equipes empataram em 2 a 2.

Esse é o terceiro ano seguido que a equipe apucaranense chega nas semifinais e acaba sendo desclassificada nessa fase do torneio. Assim, a equipe acabou perdendo a chance de voltar a jogar a Série Ouro do Futsal depois de 25 anos. A última vez que Apucarana foi representada na elite do torneio foi em 1999 pelo Apucarana Nortox.

O time bateu na trave em 2021, quando foi desclassificado pelo CAD/Guarapuava, e em 2022, derrotado na prorrogação para Mangueirinha Esporte Clube (MEC). Agora o Mariópolis irá a finalíssima para enfrentar o Coronel Futsal, que eliminou o Santa Helena.

