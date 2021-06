Apucarana pede a retirada dos fios soltos na rede de energia

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Através do ofício 2016/2021, o prefeito Junior da Femac está solicitando junto à Copel a retirada dos fios não utilizados nos postes da rede de energia elétrica. O prefeito argumenta que os postes, além da fiação elétrica, servem de sustentação para cabos de internet e telecomunicações. Muitos deles estão soltos ou em altura abaixo da regulamentada, situação que oferece diversos riscos.

O prefeito explica que uma equipe da Prefeitura fez uma inspeção e várias inconformidades foram verificadas. “Foi feito um registro fotográfico das situações, que foram anexadas ao ofício. Em alguns casos, há evidente invasão das calçadas e ruas, consolidando-se em ameaça aos pedestres, motoristas e principalmente aos motociclistas e ciclistas”, frisa Junior da Femac.

Junior da Femac lembra que alguns acidentes envolvendo motociclistas já foram registrados por causa dos fios soltos, reforçando ainda que a fiação de energia está fixada no mesmo poste com cabos não eletrificados. “Isso agrava ainda mais o problema, pois existe a possibilidade de choque elétrico. Desta forma, solicitamos a Copel que identifique na sua rede os problemas relatados e que realize a imediata correção no menor tempo possível”, reitera Junior da Femac.

Em 2019, o Município sancionou uma lei que dispõe sobre o alinhamento e a retirada dos fios em desuso. A legislação estabelece que a Copel é obrigada a notificar as empresas de internet e de telecomunicações para que solucionem os problemas verificados.

A legislação estabelece ainda que as empresas devem usar os pontos de fixação de forma ordenada, sendo que as fiações devem ser identificadas e instaladas separadamente com o nome da empresa ocupante. Nas ruas arborizadas, os fios deverão estar estendidos em uma distância adequada e corretamente isolados.