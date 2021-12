Da Redação

Apucarana pavimenta rua no Recanto Bom Retiro

O prefeito Júnior da Femac vistoriou nesta semana a execução das obras de urbanização da Rua Idalina Lúcia Pereira, no Recanto Bom Retiro. Área de chácaras, a via de cerca de 300 metros lineares de extensão é um dos últimos trechos ainda sem pavimentação asfáltica de Apucarana e que agora está sendo atendida pela prefeitura dentro de um cronograma que visa levar a benfeitoria a 100% das ruas da área urbana e adjacências.

A empreiteira contratada via licitação já executou 60% do contrato. “A drenagem está sendo concluída e, na sequência, já será possível a execução da capa asfáltica. Uma benfeitoria que acaba com o barro e a poeira, oferecendo conforto e segurança aos moradores e demais usuários da via”, salienta o prefeito Júnior da Femac.

A urbanização envolve instalação de galeria pluvial e pavimentação em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em área de 2.522 metros quadrados. O investimento é na ordem de R$470.117,40, com recursos próprios, através da Construtora Vitorino, de Apucarana. “Seguimos um planejamento estipulado pelo prefeito Júnior da Femac visando levar asfalto a 100% da malha viária. Esta obra, no Recanto Bom Retiro, faz parte de um pacote em andamento que está atendendo a 10 trechos em diversos bairros de Apucarana, totalizando 24.135 metros quadrados de pavimentação”, detalha Ângela Stoian Penharbel, secretária Municipal de Obras.

Investimento global da administração municipal na pavimentação dos 10 trechos é na ordem de R$2,5 milhões e, além do Recanto Bom Retiro, também urbaniza ruas do Jardim Ponta Grossa, Núcleo Michel Soni (Recanto do Lago), jardins Morada do Sol e Esperança, Villagio di Roma, Vila Regina e Estrada do Ibirité, junto ao parque industrial do Distrito de Pirapó, nas imediações do posto de combustível Catarina.