Apucarana: paulista é preso com quase 4 mil pedras de crack

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, prendeu um homem, de 26 anos, com diversas drogas no Jardim Colonial II, nesta terça-feira (25). Com ele, de acordo com o boletim, foram localizados dentro de um tubo PVC embaixo do vaso sanitário 189 gramas de maconha, 43 pinos de cocaína, pesando 27 gramas e 3.960 pedras de crack, pesando 375 gramas. Na casa do suspeito, conforme a PM, também foi encontrada uma motocicleta furtada, uma certa quantia em dinheiro e dois rádios HT.

Após denúncia, a PM foi até o Jardim Colonial II, para tentar localizar o suspeito, que estaria com uma motocicleta furtada e seria o "cofre" das drogas. Ao chegar no endereço, os policiais viram a moto citada na denúncia, uma Honda/150 Titan KS vermelha, que de acordo com a PM, foi furtada no dia 27 de novembro de 2021, em Apucarana.

O dono da casa em que estava o veículo foi chamado, um jovem, de 26 anos, natural de São Paulo, que se apresentou no portão. Ele disse aos policiais que comprou a moto através do Facebook por R$800 e que não conhece o vendedor. O homem ainda relatou que está na cidade há cerca de cincos dias.

Durante as buscas pela residência, a PM localizou dois rádios HT na frequência da polícia, além das drogas. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado junto da droga, do dinheiro, dos objetos e da motocicleta até a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

