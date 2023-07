Apucarana participa do lançamento do Paraná Produtivo

Uma equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), comandada por Ivan Silva, participou nesta terça-feira (4), em Curitiba, do lançamento da fase II do Programa Paraná Produtivo. A iniciativa criada há dois anos e dirigida pela Secretaria de Planejamento, identifica potenciais e carências das regiões e planeja um desenvolvimento produtivo integrado entre os municípios.

“Trata-se de um plano que visa o desenvolvimento regional e Apucarana está inserida nesta segunda etapa. Representamos o prefeito Junior da Femac (PSD) no lançamento e, ao mesmo tempo, acompanhamos a divisão das regiões e escolha de conselheiros regionais”, informou o diretor-presidente do Idepplan, Ivan Silva.

Conforme revela o dirigente do Idepplan, o programa Paraná Produtivo tem planejadas ações para as próximas três décadas. “A governança do programa tem o foco na continuidade das ações iniciadas nos governos anteriores, em relação às regiões e municípios”, informa Ivan Silva que, no evento, esteve acompanhado do arquiteto Thiago Henrique Bernardi, e de Lucélia de Souza Araújo Stefani, responsável pela gestão dos convênios com o Governo do Estado.

Durante o evento, em Curitiba, a equipe do Idepplan manteve contatos com o vice-governador Darci Piana, o secretário de Estado do planejamento, Guto Silva, e Fernando Morais, presidente da Faciap. “Reforçamos junto a Piana e Guto Silva, uma atenção especial para Apucarana”, citou Ivan Silva.

