Apucarana participa do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16

Composta por 11 atletas, sendo sete no naipe masculino e quatro no feminino, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, apoiada pelo Conselho Municipal de Esportes, participará de 14 a 16 de outubro na pista do Complexo Esportivo de Timbó-SC, do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo na categoria sub-16, evento que terá a presença dos melhores competidores do país.

O campeonato reunirá 856 atletas de 115 equipes, com a competição sendo aberta às 8h10 nesta sexta-feira (14), com a qualificação A do lançamento do disco masculino e terminará às 16 horas de domingo (16) com a final por tempo do revezamento 4x75m masculino.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, disse que Apucarana vai com força total para esse campeonato em Santa Catarina. “Vamos levar os nossos melhores atletas, aqueles que se destacaram ao longo do ano, conseguindo resultados expressivos nos Jogos Escolares do Paraná, Vinteoitinha, Quinzinha, entre outras provas realizadas pelo Estado, com todos viajando com o apoio do prefeito Junior da Femac”.

Vão competir em Timbó os atletas Cauã Carlos Lucchesi da Silva, Pedro Henrich Machado de Oliveira, Samuel da Silva Biz, Guilherme Paschoal, Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, Alan Henrique Domingos, Pedro Henrique Klein, Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza, Isadora Nathally dos Santos, Andrelize Vitória Pereira da Cruz e Madelaine Gomes da Silva.

Os jovens apucaranenses participarão das provas de 75m, 250m, 300m, 1.000m, 1.000m com obstáculos, arremesso de peso, lançamento de dardo, salto em distância, salto em altura e revezamento 4x75m.

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e tem o apoio da Fundação Municipal de Esporte (FME) e da Prefeitura de Timbó.

