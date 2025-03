Apucarana participa de seminário estadual da Undime

Apucarana participa do 1º Seminário Estadual da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime Paraná), que acontece de 26 a 28 de fevereiro, na cidade de Cascavel. O evento reúne mais de setecentos gestores e técnicos das secretarias municipais de educação de todo o estado. A cidade é representada pela secretária municipal de educação, Ana Paula do Carmo Donato, pelo superintendente pedagógico, Pablo Costa, pela coordenadora pedagógica, Sandra Helena Alves de Almeida, e pela assessora Laís França Liberato.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana realiza manutenção em ambulâncias

Segundo a presidente da Undime Paraná, Márcia Baldini, o seminário visa discutir os desafios a serem enfrentados pela educação municipal em 2025. “Noventa e quatro por cento dos secretários municipais de educação do Paraná assumiram suas funções em janeiro deste ano. Essa renovação traz consigo a oportunidade de implementar novas ideias e estratégias, mas também apresenta desafios significativos,” ressaltou.

continua após publicidade

Ana Paula do Carmo Donato enfatizou que o seminário é uma valiosa oportunidade para estabelecer parcerias que possam impulsionar o desenvolvimento da educação em Apucarana. “No primeiro dia do encontro, já tivemos a chance de dialogar com o secretário de estado da educação, Roni Miranda, e com a presidente da Undime Paraná, Márcia Baldini, ambos demonstrando disposição para atender às demandas do nosso município. Também realizamos visitas técnicas a instituições que são referência em educação,” declarou.

O secretário de estado da educação, Roni Miranda, manifestou sua satisfação ao receber os novos secretários municipais. “Vocês assumem agora a importante missão de liderar a educação em suas cidades. O Paraná se destaca pela excelência de sua educação pública nas séries iniciais, resultado do empenho de cada um de vocês,” finalizou.