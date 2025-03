Apucarana participa de assembleia sobre “Água e Esgotamento Sanitário"

Durante o evento, as autoridades apucaranenses mantiveram conversa com a secretária estadual das Cidades, Camila Mileke Scucato, anfitriã da assembleia.

A Secretaria de Estado das Cidades promoveu nesta segunda-feira (24/02), em Curitiba, a 9ª Assembleia Geral das Microrregiões de Água e Esgotamento Sanitário do Centro-Litorâneo (MRAE-1), do Centro-Leste (MRAE-2) e do Oeste (MRAE-3).

Representando o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, estiveram presentes os secretários municipais de Meio Ambiente, Diego Silva; de Assuntos Estratégicos, Emerson Toledo; e de Obras, Mateus Franciscon Fernandes. “O encontro reuniu autoridades de todo o Paraná para debater pautas estratégicas relacionadas ao saneamento básico, desenvolvimento urbano e cooperação intermunicipal”, pontua o secretário Diego Silva.

Durante o evento, as autoridades apucaranenses mantiveram conversa com a secretária estadual das Cidades, Camila Mileke Scucato, anfitriã da assembleia. “Um encontro bastante positivo, onde foram apresentados projetos, ações e discussões sobre investimentos para ampliar a eficiência na gestão de recursos hídricos e na prestação de serviços de água e esgotamento sanitário”, relata o secretário Emerson Pires. Segundo ele, houve ainda troca de experiências entre os municípios, com foco em soluções integradas para melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no que diz respeito à saúde e ao meio ambiente.

Segundo o secretário de Obras, Mateus Fernandes, a participação de Apucarana reflete o compromisso do município em fortalecer parcerias com o Governo do Estado e promover iniciativas sustentáveis. “Um encontro relevante onde foram definidas estratégias de atuação conjunta, reforçando o diálogo entre as diferentes esferas de governo e buscando o bem-estar de toda a comunidade”, afirmou Fernandes.

