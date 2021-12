Da Redação

Apucarana paga segunda parcela do 13º a servidores

Os servidores da Prefeitura de Apucarana recebem nesta sexta-feira (10) a segunda parcela do décimo terceiro salário. O montante, que estará disponível nas contas bancárias dos trabalhadores e deve ser injetado na economia local ao longo do mês, é na ordem de R$6.436.743,46.

A antecipação do pagamento, que por lei pode ser feito até o dia 20 de dezembro, beneficia a mais de 3,3 mil funcionários da administração direta e autarquias (Educação, Saúde, Idepplan e Serviços Funerários), atende a uma reivindicação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana e Região (Sindspa). “Foi uma demanda apresentada à administração municipal na última reunião que tivemos com a presidente Tarcília de Brito e membros da diretoria e do corpo jurídico do sindicato”, informa o prefeito Júnior da Femac.

Na ocasião, explica Júnior, ficou combinado que as secretárias de Fazenda e Gestão Pública iriam analisar a possibilidade, pois envolvia detalhes técnicos relacionados ao fechamento da folha. “Tudo caminhou de forma positiva e estamos confirmando para esta sexta-feira o pagamento”, pontua o prefeito.

O saldo antecipado da obrigação patronal também é fruto de planejamento da gestão municipal. “A primeira parcela já havia sido honrada também de forma antecipada, no dia 15 de junho, contribuindo para o aquecimento das vendas do comércio”, lembra Júnior da Femac.

Ele frisa que desde janeiro de 2013, a partir da administração do prefeito Beto Preto, e agora em sua gestão, os salários e o 13º, além de todos os encargos sociais, vêm sendo pagos rigorosamente em dia. Ao contrário da primeira, a segunda parcela do 13º, disponível nesta sexta-feira aos servidores, apresenta os descontos como a contribuição do INSS e Imposto de Renda (IR), para as faixas salariais tributáveis.