Apucarana orienta sobre cadastro de cuidadores familiares de pessoas idosas

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que está aberto o Cadastro do Cuidador Paranaense. A ferramenta, desenvolvida pelo Governo do Estado, tem como objetivo mapear e identificar pessoas que prestam cuidados voluntários a familiares em situação de fragilidade clínico-funcional, formando um banco de dados para subsidiar as políticas públicas.

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De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carrero, o cadastro integra o Programa Amigo da Pessoa Idosa, da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (SEMIPI). “Cuidar de um familiar idoso é um ato de dedicação, mas também uma atividade desafiadora, que muitas vezes não é reconhecida nem remunerada. O cadastro é importante para conectar esses cuidadores às políticas públicas disponíveis, garantindo acesso a apoio social, inclusão em programas assistenciais e outros benefícios. Por isso, é fundamental que todos realizem a inscrição”, afirmou.

É considerado cuidador familiar quem presta assistência contínua a uma pessoa idosa da família ou do convívio direto, reside no mesmo domicílio, realiza os cuidados diariamente e não recebe remuneração. Entre os exemplos estão filhos, netos, cônjuges ou outros familiares responsáveis pelo cuidado.

Para participar do Programa Amigo da Pessoa Idosa, o cuidador deve ter 18 anos ou mais, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo, declarar aptidão física e mental para exercer a função, residir com a pessoa idosa e atuar de forma voluntária. Também é obrigatória a inscrição no Cadastro do Cuidador Paranaense.

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A pessoa idosa assistida deve estar inscrita no CadÚnico, apresentar fragilidade clínico-funcional comprovada e não residir em instituição de longa permanência.

O cadastro pode ser realizado de forma online, por meio do site do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa.