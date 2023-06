Apucarana organiza workshop acadêmico na área da engenharia civil

A Prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), anunciou nesta semana a realização do 1º Workshop para Acadêmicos da Construção Civil. A iniciativa, que já tem parceria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), através do campus Apucarana, terá como público alvo alunos de todos os cursos de graduação em Engenharia Civil da cidade.

A organização inicial do evento, que está previsto para o mês de agosto no auditório da UTFPR Apucarana, em dia a ser definido, foi discutida nesta semana em reunião entre o diretor-presidente do Idepplan, Ivan Silva, e o diretor-geral da UTFPR Apucarana, professor Marcelo Ferreira da Silva. “Estamos iniciando a organização e já temos como primeira parceira a UTFPR. Através de palestras e oficinas, o objetivo é oferecer orientação sobre os caminhos e trâmites que envolvem a aprovação de projetos na área de construção civil junto aos órgãos da prefeitura”, explica o diretor-presidente do Idepplan, salientando que até a realização do workshop outras parcerias serão estabelecidas, envolvendo mais instituições de ensino superior e conselhos do segmento.

Da primeira agenda de planejamento, realizado na UTFPR, também participaram servidores do instituto municipal, a diretora de Graduação Adjunta da UTFPR, coordenadora do curso e também engenheira civil, professora Dra. Sarah Honorato Lopes da Silva e o Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias do campus, professor Dr. Aloysio Gomes de Souza Filho. Entre os conteúdos da programação, que está em fase de elaboração, vão estar orientações sobre como emitir um protocolo visando aprovação de projetos arquitetônicos na área de construção civil, bem como de loteamentos urbanos. “Acreditamos que este workshop vai contribuir para agilizar os processos, já que grande parte do tempo consumido atualmente – tanto pelos profissionais, quanto pelo município – , entre o protocolo e a aprovação do projeto, compreende erros ocasionados por desconhecimento de exigências impostas pela legislação vigente”, pontua Ivan Silva, esclarecendo que o Idepplan é uma autarquia municipal responsável por promover, planejar e fomentar o desenvolvimento urbano.

“Além de aprovação de projetos arquitetônicos em geral e loteamentos urbanos, diariamente somos responsáveis pela emissão de certidões e laudos, como por exemplo, estudo de impacto de vizinhança, laudo de viabilidade de loteamento, pré-análise de projetos arquitetônicos, topográficos, certidão de uso e ocupação do solo, consulta prévia de localização (Empresa Fácil), diretriz de loteamento e certidão de endereço”, enumera, pontuando que as seis leis que complementam o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Apucarana também vão ser alvo de explanação do workshop.

O diretor-geral da UTFPR Apucarana, professor Marcelo Ferreira da Silva, diz que a universidade estará dando todo apoio necessário à iniciativa. “Sem dúvidas trata-se de uma ação importante, que vai agregar na formação e início de vida profissional de nossos acadêmicos”, parabenizou.

A proposta do Idepplan também foi enaltecida pela coordenadora do curso de graduação em Engenharia Civil da universidade federal. “Um evento relevante, que nasce de uma iniciativa notória do Idepplan de ensinar aos nossos discentes os processos de aprovação de projetos na prefeitura e que está em consonância com a expectativa da instituição, que é ver os egressos absorvidos pelo mercado de trabalho, em especial pelo mercado local”, disse professora Dra. Sarah da Silva.

Na avaliação da coordenadora acadêmica, o workshop será uma importante atividade complementar à formação dos alunos. “Além disso, contribuirá com o posicionamento dos novos profissionais no mercado de trabalho, facilitando seus primeiros trabalhos”, reconhece a professora.

O canal de inscrição para o workshop ainda será definido pela organização. Todos os participantes terão direito a certificado emitido pelo Idepplan, com validade de horas-créditos para a formação acadêmica.

