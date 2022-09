Apucarana oferta vagas para iniciantes no mercado de trabalho

Da Redação

Na contramão do que ocorre em grande parte do país, o setor produtivo local tem aumentado gradativamente

Uma justificativa muito ouvida por jovens em busca de um emprego formal – de que os contratantes exigem experiência para contratação – é uma expressão que está ficando cada vez mais fora de moda em Apucarana. Na contramão do que ocorre em grande parte do país, o setor produtivo local tem aumentado gradativamente o número de oportunidades a quem está iniciando na carreira profissional.

O crescimento gradativo da oferta do número de vagas a iniciantes no mercado de trabalho, segundo afirma o prefeito Júnior da Femac, vem sendo observado a partir dos trabalhos de intermediação prestados pela Agência do Trabalhador. “Das 544 vagas de emprego cadastradas hoje (quinta-feira) na agência credenciada ao Sistema Nacional de Emprego (Sine), 116 oportunidades não exigem experiência profissional. E isso não é um recorte do momento, vem acontecendo há vários meses, o que prova que não é apenas algo momentâneo”, revela o prefeito que acompanha diariamente o fluxo de trabalho da unidade.

Júnior da Femac frisa que vem dialogando com todos os segmentos econômicos do município. “Ouvindo os empresários temos conseguido compreender as reais necessidades de cada setor. Dentro do Programa Portas Abertas, da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego, temos desenvolvido inúmeras ações, sobretudo, capacitações de mão de obra em setores com grande demanda no mercado de trabalho, o que têm se revertido em benefícios para empreendedores e trabalhadores”, destaca o prefeito de Apucarana.

Das 116 vagas que não exigem experiência profissional do candidato, 28 oportunidades são para auxiliares de produção. “Há vagas em praticamente todos os setores econômicos. Emprego formal, com carteira assinada, que garante todos os direitos trabalhistas e previdenciários”, pontua Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana. No rol de oportunidades, vagas para recepcionista, balconista, vendedor e atendente, zelador, ajudante de eletricista, de motorista, de torneiro mecânico, telemarketing. “Para a função de auxiliar, são dezenas de vagas em áreas ligadas à alimentação, confecção, marcenaria, mecânica, setor administrativo-financeiro, limpeza, entre outras”, cita Leiroz.

Neno frisa que cada vez mais os empregadores têm compreendido que a contratação de um jovem, embora ainda não carregue a experiência profissional necessária, agrega muitos fatores positivos. “Quando o aprendiz ou empregado iniciante ingressa na estrutura da empresa, via de regra, ele chega com entusiasmo, conhecimentos técnicos e acadêmicos atualizados, o que contribui para oxigenar e motivar os demais colaboradores, em uma troca profissional muito positiva para a empresa”, argumenta o gerente.

Além de vagas para iniciantes, a Agência do Trabalhador de Apucarana está intermediando oito vagas do Programa Master Job, direcionado para trabalhadores com formação em ensino superior, sendo as oportunidades para analista ambiental, analista tributário, contador, desenhista projetista (2) e farmacêutico (3). Também com experiência na carreira, estão abertas 23 vagas para diversas funções na construção civil, 19 vagas no setor de alimentação, 20 vagas no comércio em geral, 6 vagas para pessoas com deficiência (auxiliar de produção, empacotador de supermercado, operador de máquinas fixas e promotor de vendas). “As demais oportunidades são para os setores da confecção, mercadistas e áreas diversas”, conclui Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.

Serviço

A lista completa de vagas de trabalho disponíveis em Apucarana através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) pode ser consultada diariamente pela internet, pelo site http://www.apucarana.pr.gov.br/site/vagas-de-emprego. O candidato a emprego também pode procurar pessoalmente a Agência do Trabalhador de Apucarana, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito ainda pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

