Apucarana oferta transporte coletivo gratuito para plantão do Fórum Eleitoral
Medida atende pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná por conta do fim do prazo de regularização dos títulos eleitorais
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A Prefeitura de Apucarana garantiu o transporte coletivo gratuito nesta sexta (1º), sábado (2) e domingo (3), facilitando o acesso da população ao Fórum Eleitoral. Nestes dias, o órgão vai fazer um plantão de atendimento para regularizar a situação de quem está com pendências no título de eleitor.
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O prefeito Rodolfo Mota explica que a medida atende pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná. “O objetivo é evitar que fatores como distância ou custo impeçam o cidadão de regularizar a situação, garantindo que todos os apucaranenses tenham plenas condições de exercer sua cidadania”, ressaltou.
O secretário municipal de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran), subtenente Almir Antonio de Freitas, afirma que a solicitação foi encaminhada à empresa concessionária VAL (Viação Apucarana Ltda), que prontamente atendeu a solicitação. “Dialogamos com a direção da VAL e conseguimos viabilizar o transporte sem custos para o cidadão e também para o Município”, reiterou.
Ele explica que foi criada uma linha especial para sexta, sábado e domingo, das 9 às 17 horas, com saídas a cada hora do terminal rodoviário urbano até o Fórum Eleitoral de Apucarana, na região do Parque Jaboti. No local haverá alguns minutos de espera e, em seguida, o veículo retorna ao terminal urbano. “É importante ressaltar que a gratuidade é exclusivamente para este serviço e não para o transporte coletivo de toda a cidade”, esclareceu o secretário.
Horário de atendimento e documentação
O atendimento acontece das 9h às 17h, com estrutura reforçada para absorver a alta demanda típica do período que antecede o fechamento do cadastro eleitoral. O Fórum Eleitoral de Apucarana está situado na Rua Urânio, 952, Vila São Carlos (na região do Parque Jaboti).
Durante o plantão, os eleitores poderão realizar diversos serviços, como emitir título de eleitor, regularizar, revisar ou transferir de domicílio. É necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência emitido há no máximo um ano. Jovens do sexo masculino que completam 19 anos em 2026 também devem levar a certidão de quitação militar.
Eleitores com biometria já cadastrada podem realizar os serviços de forma on-line até o dia 6 de maio. De acordo com a Justiça Eleitoral, o fechamento do cadastro nesta data é necessário para organizar toda a logística do pleito, que terá o primeiro turno em 4 de outubro.
Além de Apucarana, o plantão do final de semana será realizado em outros 22 municípios com mais de 70 mil eleitores.