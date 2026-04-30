Apucarana oferta transporte coletivo gratuito para plantão do Fórum Eleitoral

A Prefeitura de Apucarana garantiu o transporte coletivo gratuito nesta sexta (1º), sábado (2) e domingo (3), facilitando o acesso da população ao Fórum Eleitoral. Nestes dias, o órgão vai fazer um plantão de atendimento para regularizar a situação de quem está com pendências no título de eleitor.

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O prefeito Rodolfo Mota explica que a medida atende pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná. “O objetivo é evitar que fatores como distância ou custo impeçam o cidadão de regularizar a situação, garantindo que todos os apucaranenses tenham plenas condições de exercer sua cidadania”, ressaltou.

O secretário municipal de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran), subtenente Almir Antonio de Freitas, afirma que a solicitação foi encaminhada à empresa concessionária VAL (Viação Apucarana Ltda), que prontamente atendeu a solicitação. “Dialogamos com a direção da VAL e conseguimos viabilizar o transporte sem custos para o cidadão e também para o Município”, reiterou.

Ele explica que foi criada uma linha especial para sexta, sábado e domingo, das 9 às 17 horas, com saídas a cada hora do terminal rodoviário urbano até o Fórum Eleitoral de Apucarana, na região do Parque Jaboti. No local haverá alguns minutos de espera e, em seguida, o veículo retorna ao terminal urbano. “É importante ressaltar que a gratuidade é exclusivamente para este serviço e não para o transporte coletivo de toda a cidade”, esclareceu o secretário.

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Horário de atendimento e documentação

O atendimento acontece das 9h às 17h, com estrutura reforçada para absorver a alta demanda típica do período que antecede o fechamento do cadastro eleitoral. O Fórum Eleitoral de Apucarana está situado na Rua Urânio, 952, Vila São Carlos (na região do Parque Jaboti).

Durante o plantão, os eleitores poderão realizar diversos serviços, como emitir título de eleitor, regularizar, revisar ou transferir de domicílio. É necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência emitido há no máximo um ano. Jovens do sexo masculino que completam 19 anos em 2026 também devem levar a certidão de quitação militar.

Eleitores com biometria já cadastrada podem realizar os serviços de forma on-line até o dia 6 de maio. De acordo com a Justiça Eleitoral, o fechamento do cadastro nesta data é necessário para organizar toda a logística do pleito, que terá o primeiro turno em 4 de outubro.

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Além de Apucarana, o plantão do final de semana será realizado em outros 22 municípios com mais de 70 mil eleitores.