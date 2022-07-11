Apucarana

Apucarana oferta quase 700 vagas de trabalho nesta segunda

Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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Imagem ilustrativa da notícia Apucarana oferta quase 700 vagas de trabalho nesta segunda
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 659 vagas de emprego nesta segunda-feira (11). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA TRIBUTÁRIO (CONSULTOR)1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
CONTADOR2
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINA1
DESENHISTA PROJETISTA ELETRÔNICO1
ELETRICISTA1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE HIGIENIZAÇÃO1
ENGENHEIRO ELÉTRICO1
FARMACÊUTICO2
GERENTE E-COMMERCE1
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE MOTORISTA11
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA2
ASSISTENTE DE CONTADORIA1
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)6
AUXILIAR ADMINISTRATIVO14
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO3
AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO E SOM1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO28
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Câmara Fria)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Tratamento De Água)1
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS13
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
AUXILIAR FINANCEIRO2
BABÁ1
CONSULTOR DE VENDAS (plano assistencial)1
CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)1
CONTROLADOR DE PRAGAS1
DIARISTA1
EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL1
ELETRICISTA3
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENFERMEIRO1
ENSACADOR7
ESTAGIÁRIO DE DIREITO2
ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM4
FORNEIRO1
FRENTISTA2
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
INSTALADOR DE PAINÉIS1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR4
LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES E CARRETAS)1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MAÇARIQUEIRO1
MARCENEIRO3
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO INDUSTRIAL7
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR DE VIDROS2
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA (CNH A e B)1
MOTORISTA (CNH C, D ou E)5
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)15
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)4
OFFICE BOY1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)7
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA3
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
OPERADOR DE USINAGEM1
PASSADEIRA DE ROUPAS CONFECCIONADAS1
PINTOR INDUSTRIAL1
PORTEIRO1
PRENSADOR DE COUROS1
PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROMOTOR DE VENDAS1
REBAIXADOR DE COUROS1
RECEPCIONISTA6
SERVENTE DE LIMPEZA4
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR (sem experiência)1
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
SUPERVISOR DE VENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TELEMARKETING ATIVO11
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL1
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA2
VENDEDOR EXTERNO7
VENDEDOR INTERNO2
VIGIA2
VIGIA FREELANCE8
VIGIA NOTURNO2
ZELADOR (A)4
ZELADORA FREE LANCE2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE OBRA3
MECÂNICO1
PEDREIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA4
ATENDENTE DE CAFETERIA1
ATENDENTE DE PADARIA (POSTO DE GASOLINA)3
AUXILIAR DE COZINHA7
AUXILIAR DE LANCHONETE3
CHAPEIRO (LANCHES)5
CHURRASQUEIRO1
COPEIRO1
GARÇOM / GARÇONETE2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE LOJA2
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
OPERADOR DE CAIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
VENDEDOR (A) INTERNO29
VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO)1
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR PRACISTA1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR DE CAIXA SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP3
ANALISTA DE MARKETING1
ARTE FINALISTA4
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ASSISTENTE DE VENDAS/COMERCIAL1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE9
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO20
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO8
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
BALCONISTA2
BORDADOR5
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA14
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL26
COSTUREIRA PARA BOLSAS3
COSTUREIRA PARA CASEAR JEANS1
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ7
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS3
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
COSTUREIRA PARA UNIFORME4
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA2
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
OPERADOR DE BORDADO12
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS3
REVISORA TÊXTIL (JEANS)1
TECELÃ1
VENDEDOR (HOME OFFICE)1
VENDEDOR (A) INTERNO2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR1
OPERADOR (A) DE CAIXA30
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PROMOTOR (A) DE VENDAS2
RECEPCIONISTA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS5
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
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