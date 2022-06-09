Apucarana

Apucarana oferta quase 600 vagas de emprego; Confira

Saiba quais são as empresas que estão contratando profissionais de diversas áreas

Da Redação ·
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fonte: Divulgação

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 595 vagas de emprego nesta quinta-feira (9). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Confira:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR FINANCEIRO (GERÊNCIA E OPERACIONAL)1
CONSULTOR ANALISTA TRIBUTÁRIO1
CONTADOR2
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (AUTOCAD)1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DESENHISTA PROJETISTA1
ELETRICISTA2
FARMACÊUTICO5
GERENTE ADMINISTRATIVO1
GERENTE E-COMMERCE1
ORIENTADOR EDUCACIONAL (RACIOCÍNIO LÓGICO)1
PREPARADOR/TÉCNICO ATIVIDADES FÍSICAS1
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
AGENTE DE RESERVA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
AJUDANTE DE MOTORISTA11
ALMOXARIFE2
ANALISTA DE PCP3
ARTE FINALISTA2
ASSISTENTE DE VENDAS3
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)3
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
ATENDIMENTO/ VENDAS8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO7
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Departamento Pessoal)1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO2
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO20
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS12
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO)1
AUXILIAR FINANCEIRO1
BORRACHEIRO1
CALDEIRISTA1
CAMAREIRA1
COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA1
CONSULTOR DE VENDAS (plano assistencial)1
CORTADOR DE CARNE2
CHEFE DE PISTA1
ELETRICISTA1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA3
EMPREGADA DOMÉSTICA (meio período)1
ENCARREGADO DE LINHA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO1
ENCARREGADO DE USINAGEM1
ESTAGIÁRIO DE DIREITO3
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GUINCHEIRO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE PAINÉIS (OUTDOORS)1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (CERCA ELÉTRICA E PORTÃO)1
JARDINEIRO1
JOVEM APRENDIZ1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO INDUSTRIAL4
MONTADOR (METALÚRGICA)1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE MÓVEIS2
MONTADOR DE VIDROS2
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA (CNH C, D ou E)5
MOTORISTA CAMINHÃO PRANCHA (CNH E)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)20
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)4
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH E)1
MOTORISTA FURGÃO (CNH D)1
OFFICE BOY2
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)7
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO10
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
OPERADOR PRENSADOR DE COUROS1
OPERADOR REBAIXADOR DE COUROS1
PORTEIRO1
PORTEIRO (ESCALA 12X36)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA2
SERRALHEIRO4
SOLDADOR (sem experiência)1
SOLDADOR2
SUPERVISOR DE VENDAS2
TÉCNICO EM ELETRÔNICA1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA1
TÉCNICO EM TRATAMENTO DE EFLUENTES1
TORNEIRO MECÂNICO1
TOSADOR1
VENDEDOR EXTERNO12
VENDEDOR INTERNO8
VENDEDOR PRACISTA (FORMATURAS E EVENTOS)1
VIGIA (Freelancer)8
VIGIA1
VIGIA NOTURNO1
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS1
PEDREIRO1
SERRALHEIRO2
SERVENTE DE OBRAS2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA4
ATENDENTE DE CAFETERIA1
AUXILIAR DE COZINHA6
AUXILIAR DE LANCHONETE3
AUXILIAR DE PADEIRO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEM EXPERIÊNCIA)1
CHAPEIRO (LANCHES)3
COZINHEIRO (A)1
GARÇOM / GARÇONETE2
OPERADOR DE CAIXA2
PADEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)4
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE BALCONISTA3
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)2
CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)1
OPERADOR DE CAIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TELEVENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO17
VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO)1
VENDEDOR (A) (CNH B)1
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR PRACISTA2
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR DE LOJA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)2
CONTROLE DE QUALIDADE (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA5
ANALISTA DE PCP2
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ASSISTENTE DE VENDAS/COMERCIAL1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE11
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO13
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO9
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE11
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA10
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL25
COSTUREIRA PARA BOLSAS7
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ6
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS3
COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ2
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA2
ESTOQUISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
MECÂNICO DE MÁQUINA2
OPERADOR DE BORDADO18
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
REVISORA TÊXTIL (JEANS)1
VENDEDOR INTERNO CONFECÇÕES1
ZELADOR (A)2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE AÇOUGUE1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR2
OPERADOR (A) DE CAIXA8
RECEPCIONISTA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS5
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1