Apucarana

Apucarana oferta quase 500 vagas de trabalho nesta segunda

Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 491 vagas de emprego nesta segunda-feira (1º).
fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 491 vagas de emprego nesta segunda-feira (1º).

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 491 vagas de emprego nesta segunda-feira (1º). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
ASSISTENTE ANALISTA DE E-COMMERCE1
AUXILIAR CONTÁBIL1
CONTADOR2
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA3
FARMACÊUTICO3
JOVEM APRENDIZ6
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO)1
PROFESSOR DE INFORMÁTICA1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE LANCHONETE2
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE DE PADARIA1
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS2
AUXILIAR DE ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO E SOM5
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO16
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
EMPACOTADOR1
ENSACADOR6
ESTOQUISTA1
LEITURISTA1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS2
RECENSEADOR IBGE1
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO6
ZELADOR (A)2
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA2
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE OPERAÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO18
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONSULTOR DE VENDAS3
CONTROLADOR DE PRAGAS2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
EDITOR DE MÍDIA1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENSACADOR2
FISCAL DE LOJA1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)2
MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA1
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO INDUSTRIAL5
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH C)2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)11
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)3
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)6
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
POLIDOR DE VEÍCULOS2
PRENSADOR DE COUROS1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROMOTOR DE VENDAS1
REBAIXADOR DE COUROS1
RECEPCIONISTA4
SERRALHEIRO1
SOLDADOR3
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI2
TELEMARKETING ATIVO12
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES1
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA2
VENDEDOR EXTERNO4
VENDEDOR INTERNO2
VIGIA1
ZELADOR (A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
MECÂNICO1
PEDREIRO2
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE PADARIA (POSTO DE GASOLINA)1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LANCHONETE1
CAIXA1
CHAPEIRO (LANCHES)3
GARÇOM / GARÇONETE2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA3
VENDEDOR (A) INTERNO7
VENDEDOR (CNH A)1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO4
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BORDADOR4
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR3
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE12
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA14
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA18
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI3
COSTUREIRA EM GERAL19
COSTUREIRA PARA BOLSAS4
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ8
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ3
COSTUREIRA PARA UNIFORME4
COSTUREIRA PILOTISTA PARA BONÉ1
DESENHISTA1
DESENVOLVIMENTO (ESTILISTA) DE MODA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA3
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO16
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS3
REVISORA TÊXTIL (JEANS)1
VENDEDOR (HOME OFFICE)1
VENDEDOR (A) INTERNO3
ZELADOR (A)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
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