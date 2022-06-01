Apucarana

Apucarana oferta quase 500 vagas de emprego nesta quarta

O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Apucarana oferta quase 500 vagas de emprego nesta quarta
fonte: Agência Brasil

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 467 vagas de emprego nesta quarta-feira (1º). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE PCP2
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR FINANCEIRO (GERÊNCIA E OPERACIONAL)1
CONTADOR2
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (AUTOCAD)1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DESENHISTA PROJETISTA1
ELETRICISTA1
ENGENHEIRO CIVIL1
ENGENHEIRO DE PAVIMENTAÇÃO1
ESTILISTA DE MODA1
FARMACÊUTICO4
GERENTE E-COMMERCE1
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ARTE FINALISTA1
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
AJUDANTE DE SERRALHEIRO2
AJUDANTE DE MOTORISTA11
ALMOXARIFE3
ASSISTENTE DE VENDAS3
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)8
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
ATENDIMENTO/ VENDAS8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO7
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Departamento Pessoal)1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA5
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO22
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR FINANCEIRO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS12
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO)1
BORRACHEIRO2
CALDEIRISTA (noturno)1
CORTADOR DE CARNE1
CUIDADOR DE IDOSOS2
CHEFE DE PISTA1
ELETRICISTA1
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA5
ENCARREGADO DE USINAGEM1
ESTAGIÁRIO DE DIREITO3
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GUINCHEIRO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE PAINÉIS (OUTDOORS)1
JOVEM APRENDIZ1
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MECÂNICO INDUSTRIAL7
MODELO FOTOGRÁFICO1
MONTADOR (METALÚRGICA)1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE MÓVEIS2
MONTADOR DE VIDROS2
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA (CNH C, D ou E)5
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)8
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH E)1
MOTORISTA/MONITOR (CNH B)1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)7
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO10
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
OPERADOR PRENSADOR DE COUROS1
OPERADOR REBAIXADOR DE COUROS1
PORTEIRO1
PORTEIRO (ESCALA 12X36)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA1
SERRALHEIRO1
SOLDADOR (sem experiência)1
SOLDADOR3
SUPERVISOR DE VENDAS1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA1
TÉCNICO EM TRATAMENTO DE EFLUENTES1
TORNEIRO MECÂNICO1
TOSADOR1
VENDEDOR EXTERNO2
VENDEDOR INTERNO7
VENDEDOR PRACISTA (FORMATURAS E EVENTOS)1
VIGIA (Freelancer)8
VIGIA NOTURNO1
VISTORIADOR DE ALARMES1
ZELADOR (A)5
****OPORTUNIDADE DE VAGAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL****Quantidade
ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO2
CARPINTEIRO1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS2
PEDREIRO2
PINTOR1
SERRALHEIRO2
SERVENTE DE OBRAS2
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA5
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE LANCHONETE3
AUXILIAR DE PADEIRO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESPETINHOS)1
CHAPISTA (LANCHES)4
COZINHEIRO (A)1
GARÇOM / GARÇONETE2
OPERADOR DE CAIXA2
PADEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CRÉDITO2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)1
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE BALCONISTA4
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
BALCONISTA (LOJA DE PEÇAS)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)1
CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)1
ESTOQUISTA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TELEVENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO15
VENDEDOR (A) (CNH B)1
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR PRACISTA2
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR DE LOJA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)5
CONTROLE DE QUALIDADE (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD)1
**OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO**Quantidade
ARTE FINALISTA4
ANALISTA DE PCP2
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ASSISTENTE DE VENDAS/COMERCIAL1
AUXILIAR DE ACABAMENTO10
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE8
AUXILIAR DE COSTURA9
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO4
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉ)2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
BORDADOR2
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA EM SÉRIE27
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA5
MECÂNICO DE MÁQUINA2
OPERADOR DE BORDADO21
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
VENDEDOR INTERNO CONFECÇÕES1