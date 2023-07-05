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Apucarana oferta quase 400 vagas de emprego; confira

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
Icone Camera Foto por Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2023, 07:22:04 Editado em 05.07.2023, 07:22:04
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Nesta quarta-feira (05), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 344 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:


VAGAS DISPONÍVEIS 05/07/2023
Total de vagas: 344
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL1
CONTADOR1
FARMACÊUTICO4
GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
QUÍMICO1
TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
AJUDANTE DE MOTORISTA2
AJUDANTE DE REPARADOR DE TELECOMUNICAÇÕES2
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO4
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA5
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO13
AUXILIAR DE ROUPARIA4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (CAMBIRA)1
CHAPISTA2
CONSULTOR DE VENDAS5
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
COPEIRA1
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO1
OPERADOR DE CAIXA1
PASSADOR DE ROUPA2
RECEPCIONISTA1
VENDEDOR (A) INTERNO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
CARPINTEIRO3
PEDREIRO3
SERVENTE DE PEDREIRO3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE CONFEITEIRO1
AUXILIAR DE COZINHA3
CHAPISTA (LANCHES)1
COZINHEIRA2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSESSOR DE LOJA1
CONSULTOR DE VENDAS3
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO1
ESTOQUISTA1
OPERADOR DE CAIXA1
PROMOTOR DE VENDAS2
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO1
SUPERVISOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO25
VENDEDOR EXTERNO3
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ALMOXARIFE2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO10
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE3
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO5
COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA12
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL7
COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ4
ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)1
FOTÓGRAFO PARA SERIGRAFIA1
LIXADOR (LAVANDERIA)3
OPERADOR DE BORDADO10
PASSADOR DE ROUPA2
REVISOR DE PEÇAS2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE AÇOUGUE1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE PADEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE2
CONFEITEIRO1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA6
REPOSITOR DE MERCADORIAS8
VENDEDOR1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ALINHADOR DE PNEUS1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE LOGÍSTICA1
ANALISTA DE MARKETING1
ATENDENTE DE FARMÁCIA3
ATENDENTE DE PET SHOP1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE DENTISTA2
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO (EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS)1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
AUXILIAR DE USINAGEM1
AUXILIAR FINANCEIRO2
BABÁ2
CORRETOR DE IMÓVEIS2
DESENHISTA GRÁFICO1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL4
EMPREGADA DOMÉSTICA2
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
FATURISTA1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS3
JARDINEIRO1
LAVADOR DE VEÍCULOS1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MÃE SOCIAL1
MAGAREFE1
MANIPULADOR EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO (DIESEL)1
MECÂNICO (INDUSTRIAL)2
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)1
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA2
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
REBOBINADOR DE MOTOR1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA1
SOLDADOR4
SOLDADOR DE OFICINA MECÂNICA1
TRABALHADOR RURAL1
TRATORISTA RURAL1
TORNEIRO MECÂNICO2
VIGIA2
ZELADORA2
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