Apucarana oferta graduação em Gestão Pública; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Apucarana divulga duas excelentes oportunidades para quem deseja dar sequência aos seus estudos e obter um diploma de graduação ou pós-graduação. O polo da Universidade Aberta do Brasil (Polo da UAB) está formando novas turmas para os cursos de Tecnologia em Gestão Pública e de Gestão Estratégica de Investimentos na Educação Básica.

O curso superior de Tecnologia em Gestão Pública será ofertado em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e terá duração de dois anos. Os interessados devem inscrever-se no vestibular da Universidade Virtual do Paraná (UVPR), até 1º de março, exclusivamente pelo link cps.uepg.br/ead.

“Esta graduação pretende formar profissionais aptos para atuar, de maneira efetiva, transparente e participativa, na gestão dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. Neste sentido, eu incentivo fortemente os servidores do nosso município a inscreverem-se neste vestibular,” disse o prefeito Junior da Femac.

Já a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está formando turma para a especialização em Gestão Estratégica de Investimentos na Educação Básica, por meio do Polo da UAB-Apucarana. Conforme o edital, esta pós-graduação tem como público-alvo os gestores, docentes e conselheiros da Educação Básica Pública. Os interessados devem realizar a inscrição para participar do processo seletivo até a próxima quinta-feira (16/2), no endereço https://inscricao.ead.fiocruz.br/583.

“Apucarana é o único município do Paraná escolhido para ofertar esta especialização. Os cursos da Fiocruz são da mais alta qualidade. É uma excelente oportunidade de formação continuada para os nossos professores, coordenadores e diretores escolares”, afirmou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

A coordenadora do Polo da UAB-Apucarana, Sueli Gomes Rêis Gonçalves, coloca-se à disposição para dar mais informações e esclarecer possíveis dúvidas dos candidatos. “Entrem em contato conosco e venham conhecer o nosso polo. O telefone, que também atende via WhatsApp, é o 3425-1603,” convida.

