Apucarana oferta curso superior de Tecnologia em Produção Cultural

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) está com inscrições abertas para o 2º Vestibular EAD 2023. Nesta edição, Apucarana está sendo contemplada com o curso superior de Tecnologia em Produção Cultural. Ao todo, são dezoito vagas disponíveis.

continua após publicidade

O curso superior de Tecnologia em Produção Cultural visa formar profissionais aptos a produzir e organizar projetos, eventos e produtos artísticos e culturais, tais como espetáculos cênicos, audiovisuais e multimídia. “Essa é mais uma oportunidade que trazemos para quem deseja investir na própria formação e abrir novas portas no mercado de trabalho. Destaco que o curso será ofertado gratuitamente por meio do nosso Polo da UAB.”, disse o prefeito Junior da Femac.

-LEIA MAIS: Estudantes apucaranenses participam do Festival Paralímpico do Paraná

continua após publicidade

“A única despesa dos candidatos será com a taxa do vestibular, no valor de R$ 50,00. A classificação dos concorrentes será feita pelas notas do histórico escolar do Ensino Médio, cuja cópia deve ser anexada no sistema no ato da inscrição,” detalhou a secretária municipal de educação, professora Marli Fernandes.

Os interessados em participar do 2º Vestibular EAD 2023 devem realizar as inscrições até 30 de outubro, exclusivamente pela internet, no site da Coordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

“Das dezoito vagas disponíveis para o nosso polo, treze devem ser preenchidas prioritariamente por agentes públicos. Há cotas também para pessoas com deficiência, afrodescendentes e candidatos provenientes de escolas públicas,” acrescentou a coordenadora do Polo da UAB-Apucarana, Sueli Gonçalves.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3425-1603 ou no blog do Polo da UAB – Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News