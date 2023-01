Apucarana oferta 60 vagas de estágio para estudantes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Maior parte das oportunidades são para estudantes dos cursos de administração, pedagogia, contabilidade e marketing.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com mais de três mil vagas de estágio abertas em todos o estado do Paraná, só no escritório regional em Apucarana, no norte do Paraná, são mais de 60 vagas abertas. A maior parte das oportunidades são para estudantes dos cursos de administração, pedagogia, contabilidade e marketing.

continua após publicidade .

As vagas são para jovens a partir de 16 anos de idade, regularmente matriculados em instituição de ensino. Interessados podem se cadastrar através do site do CIEE/PR e consultar as oportunidades disponíveis, ou ainda, procurar o escritório regional do CIEE em Apucarana.

- LEIA MAIS: Paraná é o maior gerador de empregos para jovens de 18 a 29 anos

continua após publicidade .

Mais informações pelos telefones (43) 3422-2511 ou 0800 300 4300. O escritório regional do CIEE em Apucarana fica no Edifício Millenium, na Rua Osório Ribas de Paula, centro, 4º andar, sala 402.

Siga o TNOnline no Google News