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Apucarana

Oportunidade

Apucarana oferta 346 vagas de emprego nesta terça; confira

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Icone Camera Foto por Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Escrito por Da Redação
Publicado em 18.07.2023, 07:14:39 Editado em 18.07.2023, 07:14:37
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Nesta terça-feira (18), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 346 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 18/07/2023
Total de vagas: 346
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE AÇOUGUE1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE PADEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE2
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR4
FISCAL DE CAIXA2
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA17
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS12
ZELADOR1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE LAVANDERIA5
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO13
AUXILIAR DE ROUPARIA4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR DE USINAGEM1
CHAPISTA1
CONSULTOR DE VENDAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA2
COPEIRA1
ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO1
OPERADOR DE TELEMARKETING1
PASSADOR DE ROUPAS2
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA2
VENDEDOR (A) INTERNO2
VAGAS DIVERSASQuantidade
ALINHADOR DE PNEUS1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE LOGÍSTICA1
ANALISTA DE MARKETING1
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA11
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR FINANCEIRO1
AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO1
BABÁ2
CASEIRO1
COMPRADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS2
DESENHISTA GRÁFICO1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ELETRICISTA INDUSTRIAL5
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS2
JARDINEIRO1
LAVADOR DE VEÍCULOS1
MÃE SOCIAL1
MANIPULADOR EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO (DIESEL)1
MECÂNICO (INDUSTRIAL)2
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)1
MONTADOR MECÂNICO1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)1
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AD)2
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA2
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA2
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
REBOBINADOR DE MOTOR1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA1
SECRETÁRIA1
SOLDADOR1
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR RURAL1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL1
CONTADOR1
FARMACÊUTICO2
GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)1
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AZULEJISTA1
CARPINTEIRO2
SERVENTE DE PEDREIRO3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
AUXILIAR DE COZINHA4
COZINHEIRA2
OPERADOR DE CAIXA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
CONSULTOR DE VENDAS4
ESTOQUISTA2
NEGOCIADOR1
OPERADOR DE CAIXA1
PROSPECTOR1
PROMOTOR DE VENDAS2
VENDEDOR (A) INTERNO19
VENDEDOR EXTERNO2
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ALMOXARIFE2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO7
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE4
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO6
COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA12
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL7
COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ3
LIXADOR (LAVANDERIA)3
OPERADOR DE BORDADO8
OPERADOR DE PLOTTER1
PASSADOR DE ROUPA2
REVISOR TEXTIL1
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