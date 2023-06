Apucarana oferta 200 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos

As inscrições devem ser feitas no Centro de Qualificação Total

A prefeitura de Apucarana, por meio do Centro de Qualificação Total, começa o mês de junho ofertando quase 200 vagas em 9 cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições estão abertas e as aulas, na sua maioria, começam entre a segunda quinzena de junho e a primeira de julho.

Os cursos ofertados, informa o diretor do Centro de Qualificação Total, Miguel Luis Vilas Boas, são de Comunicação Assertiva, Qualidade no Atendimento ao Cliente, Desenvolvimento de Líderes, Preparo de Pizza, Preparo de Salgados, Hamburger Gourmet, Costura Industrial, Eletricista Residencial e Mecânico de Motocicleta. (Confira mais detalhes do quadro abaixo).

As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Centro de Qualificação Total, localizado na Rua Ouro Verde, 300 – Jardim América, telefones 3426-7241 ou 99654-8024, e ainda nos três dias, 15,16 e 17 de junho, do evento Justiça no Bairro, no Ginásio Lagoão.

Os cursos profissionalizantes gratuitos da prefeitura são ofertados por meio do Programa Municipal Portas Abertas. “Não percam a oportunidade e comecem o mês de junho se qualificando para melhorar cada vez mais de vida”, convida o prefeito Junior da Femac.

Confira:

Foto por Divulgação/Prefeitura de Apucarana Há vários cursos disponíveis





