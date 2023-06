Apucarana oferta 17 locais de vacinação contra a gripe neste sábado

A Prefeitura de Apucarana realiza no próximo sábado (17) o quarto final de semana de vacinação contra a gripe. O atendimento será ofertado à população em onze Unidades Básicas de Saúde, no Centro Infantil, em três Centros Municipais de Educação Infantil, em uma escola municipal e ainda no Ginásio Lagoão, dentro da programação do evento Justiça no Bairro (Confira os locais e horários no quadro abaixo).

Por determinação do prefeito Junior da Femac, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) lançou a estratégia de abrir Unidades Básicas de Saúde UBSs em quatro finais de semanas para vacinação contra a gripe. Nas três primeiras datas (20 e 27 de maio e 3 de junho) foram aplicadas 5.106 doses.

“Nosso objetivo é elevar a cobertura da vacina contra a gripe no município, principalmente entre as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos. Esperamos repetir o bom resultado dos primeiros três finais de semana da nossa mobilização especial. Compareçam a um dos nossos 17 locais de imunização no próximo sábado e previna-se contra sintomas graves de doenças respiratórias”, conclama o prefeito.

A ação de ofertar vacinação aos sábados é coordenada pelas Autarquias Municipais de Saúde e da Educação e está acontecendo diferentes bairros a cada final de semana.

Foto por Divulgação Confira os locais e horários no quadro





