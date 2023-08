Apucarana oferta 165 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego, de Apucarana, no norte do Paraná, através do Centro de Qualificação Total, está ofertando 165 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos somente neste mês de agosto. As oportunidades são nas áreas de preparo de pizza, eletricidade residencial, recursos humanos, serviços de panificação, costura industrial, novas tecnologias e cultivo de morangos.

O prefeito Junior da Femac ressalta que os cursos integram o Programa Municipal de Qualificação Profissional Portas Abertas e serão ministrados através de parcerias com o Senac, Senai e Senar. “Uma das novidades são os cursos na área da agricultura que passaremos a ofertar gratuitamente por meio da parceria firmada recentemente com o Serviço de Aprendizagem Rural.

Vamos iniciar pelo curso de produção de morangos, mas também na sequência iremos programar os cursos de produção de café, segurança no trabalho, operação de máquinas agrícolas, manejo de gado leiteiro e de corte, fruticultura e administração de propriedades rurais”, cita Junior da Femac.

De acordo com Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total, a maioria dos cursos continua com as inscrições abertas. “Um deles já está em execução, que é o de costura industrial, e o outro já está com todas as vagas preenchidas, que é o de produção de moranguinho”, assinala Vilas Boas.

As inscrições devem ser feitas no Centro de Qualificação Total, localizado na Rua Ouro Verde, 300, no Jardim América. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3426-724.

