Oportunidade

Apucarana oferece nesta segunda 457 vagas de emprego; Confira

Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.
fonte: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.

Nesta segunda-feira (16), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 457 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL3
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DENTISTA1
EDUCADOR FÍSICO1
FARMACÊUTICO3
PROFESSOR DE ALEMÃO1
PROFESSOR DE ESPANHOL1
PROFESSOR DE FRANCÊS1
PROFESSOR DE INGLÊS1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS1
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA4
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO14
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS9
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
CAMAREIRA DE HOTEL2
CONSULTOR AGRÍCOLA1
CONSULTOR DE VENDAS3
CONTROLADOR DE ACESSO1
COSTUREIRO (A)1
ENSACADOR2
ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO1
ESTAGIÁRIO CONSTRUÇÃO CIVIL1
ESTOQUISTA2
FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS1
JOVEM APRENDIZ (MAIOR DE 18 ANOS)2
LAVADOR DE ROUPAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS2
PANFLETAGEM1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) EXTERNO1
VENDEDOR (A) INTERNO4
ZELADOR (A)2
ZELADOR (A) TEMPORÁRIO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADOR DE FERRAGENS1
CARPINTEIRO2
COLOCADOR DE PISO LAMINADO1
GESSEIRO1
PEDREIRO3
PINTOR2
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO5
TÉCNICO EM OBRAS CIVIS1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
AUXILIAR DE COZINHA8
CHAPEIRO (LANCHES)4
CONFEITEIRO (A)2
COPEIRA1
COZINHEIRA3
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
PADEIRO1
SALGADEIRO (A)1
SUSHIMAN2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
CONFERENTE DE MERCADORIAS1
ESTOQUISTA1
GERENTE COMERCIAL1
MONTADOR DE MÓVEIS1
OPERADOR DE CAIXA2
VENDEDOR (A) INTERNO14
VENDEDOR EXTERNO6
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
BORDADOR, À MÁQUINA2
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE CALÇADOS1
CORTADOR DE ROUPAS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA10
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA17
COSTUREIRA DA MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL9
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
ENCARREGADO DE COSTURA2
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO2
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO10
OPERADOR DE PLOTTER1
PREPARADOR DE LOTES (DISTRIBUIDOR)1
REVISOR TÊXTIL (JEANS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA2
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS8
SUPERVISOR DE CAIXA1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE FATURAMENTO1
ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO)1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)1
AUXILIAR DE FATURAMENTO3
AUXILIAR DE INSTALAÇÕES DE PAINÉIS1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
AUXILIAR DE MECÂNICO3
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
AUXILIAR FINANCEIRO3
BABÁ2
CABELEIREIRA1
CASEIRO1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CORTADOR DE CARNE2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA2
CURTIDOR DE COUROS1
DESENHISTA MECÂNICO1
DESENHISTA PROJETISTA1
DESOSSADOR1
DIARISTA1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)2
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES2
EMPREGADA DOMÉSTICA10
FATURISTA2
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS1
INSPETOR ESCOLAR1
INSTALADOR DE PERSIANAS1
JARDINEIRO1
LÍDER DE EXPEDIÇÃO1
LÍDER DE PRODUÇÃO1
LOMBADOR1
MAGAREFE1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MECÂNICO (MÁQUINAS)5
MECÂNICO (MOTO)1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTOBOY2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)3
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR SALA DE MÁQUINAS1
PORTEIRO1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA5
SERVENTE DE LIMPEZA3
SOLDADOR2
SUPERVISOR DE COMPRAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA2
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL1
ZELADOR (A)5

                                                                                 

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